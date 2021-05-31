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سياسة|تشاد

وصفتها بجريمة حرب.. تشاد تندد بمقتل 6 من جنودها على يد قوات أفريقيا الوسطى

تشاد قالت إن قوات أفريقيا الوسطى قتلت 5 من جنودها بعد أسرهم (الأناضول)
تشاد قالت إن قوات أفريقيا الوسطى قتلت 5 من جنودها بعد أسرهم (الأناضول)
31/5/2021

قالت الخارجية التشادية إن 6 جنود تشاديين قتلوا وأصيب 5 إثر هجوم قوات من أفريقيا الوسطى على منطقة داخل الأراضي التشادية على الحدود بين البلدين.

وأوضحت الخارجية التشادية -في بيان- أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 وأسر مثلهم، لكن قوات أفريقيا الوسطى قامت بتصفية الأسرى الخمسة لاحقا، ودعت السفارة التشادية في بانغي لتسلم جثثهم.

ووصفت الخارجية ما جرى بجريمة حرب نفذها جيش أفريقيا الوسطى بقتله للأسرى، مضيفة أنها تشهد المجتمع الدولي على هذه الجرائم التي تنافي كل الأخلاقيات والقوانين المتعارف عليها، وفق تعبير البيان.

وتشترك تشاد وأفريقيا الوسطى بحدود برية طولها 1197 كيلومترا، وهي أطول حدود برية دولية لأفريقيا الوسطى وثاني أطول حدود دولية لتشاد بعد حدودها مع السودان التي تناهز 1360 كيلومترا.

المصدر : الجزيرة

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