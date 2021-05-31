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سياسة|فلسطين

شاهد.. شرطة الاحتلال تدهس طفلا في القدس بسبب علم فلسطين

يظهر المقطع عناصر من شرطة الاحتلال وهم يحيطون بالطفل المصاب وهو ملقى على الأرض مع دراجته، ويصرخون ويبعدون كل من يحاول الاقتراب لإسعافه.

31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202109:27 AM (مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطعًا مصورا يظهر طفلا فلسطينيا في مدينة القدس وقد تعرض لحادث دهس نفذته شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن الطفل جواد العبادي كان يلعب بدراجته الهوائية في منطقة باب العامود ببلدة سلوان، وإن سيارة شرطة إسرائيلية دهسته بحجة وضعه علم فلسطين على دراجته، وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت الطفل بعد دهسه.

ويظهر المقطع عناصر من شرطة الاحتلال وهم يتحلقون حول الطفل المصاب الملقى على الأرض مع دراجته، ويصرخون ويبعدون كل من يحاول الاقتراب لإسعافه.

وتمنع شرطة الاحتلال سكان بعض أحياء مدينة القدس من رفع العلم الفلسطيني، وتعاقب كل من يخرق هذا الحظر الذي تفرضه.

وخلال الأيام الماضية تصدر وسم "#أنقذوا_حي_سلوان" مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وذلك بعد الكشف عن حملة تهجير جديدة يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها بحق السكان الفلسطينيين في الحي الواقع شرقي القدس الشرقية بالتزامن مع حملة التهجير المستمرة في حي الشيخ جراح بالمدينة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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