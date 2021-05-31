خلال لقائه حاخام حركة "شاس" المتطرفة.. سفير الإمارات بإسرائيل يهاجم الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة

هاجم سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة خلال لقائه زعيم حركة "شاس" المتطرفة شالوم كوهين، قناةَ الجزيرة واتهمها بـ"تأجيج الجنون" في المنطقة، وذلك في اتهام ضمني لها بالتضليل أثناء تغطيتها للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 11 يوما.

فخلال زيارته الأحد رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس المحتلة، قال آل خاجة معلقا على التطورات الأخيرة إن "قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة والإخوان المسلمين يحاولون أن يظهر هذا الجنون في منطقتنا"، وفق ما ورد في تقرير عن الزيارة نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن السفير الإماراتي قوله للحاخام الإسرائيلي: "جنونٌ تؤججه الجزيرة والإخوان يحتاج لحكمتكم".

كما بثت مقطع فيديو يقول فيه الدبلوماسي الإماراتي إنه صدم عندما جاء إلى إسرائيل، ومن ذلك حين شاهد مسجدا في تل أبيب على غير ما تقدمه القنوات مثل الجزيرة وغيرها، بحسب تعبيره.

"بركة الكهنة"

من جهته، قال حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن آل خاجة تلقى بركة الكهنة من الحاخام.

وأضاف الحساب أنه تحدث مع الحاخام عن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووفق الحساب الإسرائيلي، فقد دعا السفير الإماراتي الحاخام لافتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثالث في أبو ظبي.

يذكر أن السفير الإماراتي قدّم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في الأول من مارس/آذار الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.