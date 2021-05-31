تعرف على خصمي نتنياهو.. يائير لبيد ونفتالي بينيت

وافق زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت، أمس الجمعة، على التحالف مع زعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لبيد، لتشكيل حكومة في إسرائيل يرأسانها بالتناوب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.