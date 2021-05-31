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سياسة|تركيا

دعا لحوار غير مشروط.. جاويش أوغلو: توصلنا لتوافق مع اليونان حول عدة قضايا

أكد جاويش أوغلو استعداد بلاده للتحاور مع اليونان من دون شروط مسبقة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

الوزيران توصلا لتفاهمات بشأن 25 بندا أبرزها في مجالات المواصلات والطاقة والسياحة والبيئة والتجارة (رويترز)
الوزيران توصلا لتفاهمات بشأن 25 بندا أبرزها في مجالات المواصلات والطاقة والسياحة والبيئة والتجارة (رويترز)
31/5/2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان في جميع القضايا العالقة بينهما من دون شروط مسبقة، وإن الرئيس التركي سيلتقي نظيره اليوناني على هامش قمة الناتو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جاويش أوغلو مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في العاصمة أثينا، التي وصلها في زيارة رسمية.

وأكد جاويش أوغلو استعداد بلاده للتحاور مع اليونان من دون شروط مسبقة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وأضاف أن تركيا بدأت العمل مع الجانب اليوناني على مشاريع ملموسة، وتوصلت معها إلى توافق في الآراء حول العديد من القضايا، التي شملت 25 بندا، وأبرزها في مجالات المواصلات والطاقة والسياحة والبيئة والتجارة، على أن تجتمع المؤسسات المعنية في هذه القطاعات لدى البلدين بشكل دوري.

وأكد الوزير التركي أن التوافق الذي تم التوصل إليه سيسهم بشكل إيجابي في القطاع السياحي للبلدين، مشيرا إلى وجود إرادة لدى الطرفين لمواصلة الحوار من دون انقطاع، معربا عن سعادته لزيارة اليونان مجددا بعد 5 أعوام.

وأضاف أن الحوارات السياسية والعسكرية بين البلدين كذلك تتقدم في جميع المسارات، وأن المشاورات السياسية رقم 62 بين الوزارات عقدت في أثينا.

يذكر أن جاويش أوغلو استقبل في أبريل/نيسان الماضي وزير الخارجية اليوناني في أنقرة، في محاولة من الجانبين لمعالجة الصراعات الرئيسية؛ مثل الخلاف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وسياسة الهجرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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