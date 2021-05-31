الملف النووي.. إيران تنفي جمود المفاوضات وتدعو واشنطن لاتخاذ قرار سياسي واضح

دعت إيران الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار سياسي واضح بالعودة إلى الاتفاق النووي، أو اتباع سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب التي وصفتها بالفاشلة، وجاء ذلك مع استمرار أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا لليوم السابع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الجولة من مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي يمكن أن تكون الجولة النهائية إذا تم التوصل إلى تفاهم على جميع الأمور، ونفى حدوث جمود في المحادثات.

وتابع أن "على واشنطن أن ترفع كافة العقوبات التي فرضها ترامب وتتعارض مع روح الاتفاق النووي… الخلاف حاليا يكمن في تفسيرنا وتفسير واشنطن لهذه العقوبات، وأكدنا بصراحة أننا لن نتراجع عن حقوق شعبنا، ولن نقبل تغييرا في الاتفاق".

وأضاف "لسنا على عجلة من أمرنا، لكن لن نسمح أن تتحول المفاوضات إلى مفاوضات استنزافية… على واشنطن أن تتخذ قرارا سياسيا واضحا لمرة واحدة".

شحنة نفط غامضة

في الوقت نفسه، أكد المتحدث أن طهران لم تصدّر نفطها إلى الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس بيل كلينتون، وذلك بعدما أظهرت بيانات حديثة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية وصول حوالي مليون برميل من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، ووصفت بأنها ثاني شحنة من نوعها منذ عام 1991.

وقال خطيب زاده "لا نمتلك أي تفاصيل بشأن هذا الموضوع، وإيران لم تصدر نفطا للولايات المتحدة منذ عهد كلينتون بسبب القوانين التي وضعت حينها… قد يكون موضوعا آخر، أنا لا أعلم حاليا تفاصيله، ولا يمكنني أن أتحدث عنه".

في غضون ذلك، تتواصل لليوم السابع بالعاصمة النمساوية فيينا أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

مفاوضات فيينا

وتأمل الأطراف المشاركة أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة، وقد نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي مطلع على مستجدات المفاوضات قوله إن "اتفاقا يوضح التزامات طهران وواشنطن من أجل المضي قدما" سيعلن في فيينا هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية في فيينا ميخائيل أوليانوف إنه لاحظ إحراز تقدم في المفاوضات الجارية في فيينا.

وأشار إلى أن التفاوض حاليا يتعلق بالعقوبات التي ينبغي رفعها عن إيران، مشيرا إلى أن كل "العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق النووي" يفترض أن ترفع، لكنه أضاف أنه قد تحصل اختلافات في تفسير هذه العبارة.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي اليوم إلى المحادثات بين إيران والسعودية وأكد أنها متواصلة وتجري "في أجواء مناسبة"، معربا عن أمله في أن تصل إلى تفاهم بين البلدين.