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موقع بوليتيكو: واشنطن تراقب تحرك سفينتين حربيتين إيرانيتين قد تكون فنزويلا وجهتهما النهائية

صورة أرشيفية لسفينة تابعة للبحرية الإيرانية في المحيط الهندي (الأناضول)
صورة أرشيفية لسفينة تابعة للبحرية الإيرانية في المحيط الهندي (الأناضول)
30/5/2021

كشف موقع بوليتيكو (politico) أن الولايات المتحدة تراقب سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية، قد تكون فنزويلا وجهتهما النهائية، وأنه تم تحذير فنزويلا من استقبالهما.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن فرقاطة إيرانية وناقلة نفط تم تحويلها إلى قاعدة انطلاق أمامية عائمة، تتجهان جنوبا على طول الساحل الشرقي لأفريقيا، لكن واشنطن ليست متيقنة من وجهة السفينتين.

وبحسب الموقع، فإن نية إيران إرسال السفن نحو النصف الغربي للكرة الأرضية وحمولتها لا تزالان لغزا.

وأفاد بوليتيكو أنه تم إبلاغ بعض المشرّعين الأميركيين بأن واشنطن تعتقد أن السفينتين قد تتجهان نحو فنزويلا، لكن الوجهة قد تتغير.

وأكد مسؤول أميركي أنه جرى تحذير مسؤولين كبار في الحكومة الفنزويلية من أن الترحيب بالسفينتين الحربيتين سيكون خطأ، لكن من غير الواضح مدى استجابة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لهذا التحذير.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أكدت وزارة العدل الأميركية أنها ضبطت شحنات نفطية كانت على متن 4 سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

المصدر : بوليتيكو

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