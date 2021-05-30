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سياسة|فلسطين

وثقته كاميرا مراقبة.. انفجار شديد في أحد شوارع غزة بسبب القصف الإسرائيلي الأخير

العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية أسفر عن 289 شهيدا (الأناضول)
العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية أسفر عن 289 شهيدا (الأناضول)
30/5/2021

وثّقت كاميرا مراقبة قصفًا إسرائيليًّا لأحد الشوارع في مدينة غزة تسبب في انفجار كبير، خلال العدوان الأخير على القطاع.

ويظهر مقطع سجلته الكاميرا في 12 مايو/أيار الجاري قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية لوسط الشارع أدى إلى اندلاع نيران، وانفجار شديد.

ونشر ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية مقطعًا مصوّرًا يظهر ما قالوا إنه تدمير شارع مجاور لمدرسة راهبات الوردية في غزة.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بخاصة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا حتى مساء أول من أمس الجمعة، عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنًّا، فضلا عن أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم شديدة الخطورة.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند

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