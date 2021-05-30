حزب المؤتمر الوطني المنحل يصدر قرارا باستمرار البشير رئيسا لحين اكتمال دورته

دعا البيان إلى عودة الفترة الانتقالية لمسارها الطبيعي؛ لإعداد البلاد لانتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

اتخذ حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان قرارا باستمرار الرئيس المعزول، عمر البشير، في منصبه رئيسا للحزب لحين إكمال دورته.

جاء ذلك في بيان بعد عقد مجلس شورى الحزب اجتماعا، هو الأول منذ الإطاحة بالرئيس البشير عام 2019.

وأكد البيان رفض قرار حل الحزب، ووصفه بأنه قرار سياسي لم يصدر عن هيئة قضائية، وأكد حزب المؤتمر الوطني المحلول أنه يتفهم مشروعية مطالب الشباب، ويقر بالأخطاء التي أدت لتفجر الأوضاع.

ودعا البيان إلى عودة الفترة الانتقالية لمسارها الطبيعي؛ لإعداد البلاد لانتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وأطاح ضباط الجيش بالبشير في أبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات في الشوارع على مدى أشهر، قبل التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش وجماعات مدنية.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير مع 27 آخرين، باتهامات ينفونها، من بينها تدبير "انقلاب" وتقويض النظام الدستوري.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي (شمالي الخرطوم) عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.