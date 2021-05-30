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زيارات ليبية لدول الجوار.. ولقاء مع المبعوث الأميركي وتعاون أمني مع تونس وآخر اقتصادي مع الجزائر

تحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والاقتتال بعد سقوط نظام معمر القذافي، وتم تكليف إدارة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بتوحيد المؤسسات الليبية.

لقاء محمد المنفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل الاجتماعي)
لقاء محمد المنفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/5/2021

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا -اليوم الأحد- أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند التقى في تونس -يوم أمس السبت- رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد المنفي.


وأضافت السفارة أن المبعوث الأميركي أكد ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وإخراج القوات الأجنبية منها.

وذكرت السفارة -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أنه تم -خلال اللقاء الذي عقد في تونس على هامش زيارة المنفي- مناقشة تحسين الظروف الأمنية في الجنوب، للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.

وقد وصل المنفي أمس إلى تونس في زيارة تستمر 3 أيام هي الأولى للبلد الجار منذ توليه مهام منصبه مطلع فبراير/شباط الماضي.

تونس وليبيا

وفي تصريح صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي -من قصر قرطاج- على ضرورة التعاون الأمني بين البلدين خلال الفترة الانتقالية وخروج ليبيا من الفوضى.


وقال المنفي "تناولنا التعاون الأمني، ونعرف بأن هذه المرحلة شديدة الخطورة خصوصا في المنطقة. لا بد أن يكون هناك استقرار أمني".

من جانبه، أكد سعيد على وجود "إرادة قوية ثابتة لاستكمال المسار الذي بدأ بعد تولي القيادة في ليبيا"، وشدد على "وقوف الشعب التونسي إلى جانب أشقائه في ليبيا في إعادة بناء مؤسساته وتأمين هذه المرحلة الانتقالية".

وتأتي زيارة المنفي بعد أسبوع من زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى طرابلس؛ حيث شدد على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع البلد الجار في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة.

زيارة عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر يوم أمس السبت (مواقع التواصل الاجتماعي)

الجزائر وليبيا

على صعيد آخر، بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة -يوم أمس- زيارة رسمية للجزائر هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب.

وتأتي زيارة الدبيبة تزامنا مع انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي يستمر 3 أيام.

وقد أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم -خلال افتتاح المنتدى- وضع آخر الترتيبات لإعادة فتح المعبر الحدودي "الدبداب- غدامس" مع ليبيا وخط بحري للسلع والبضائع بين البلدين.

وأضاف بوقادوم -الذي زار ليبيا في مايو/أيار الماضي- أن "الطرفين يعكفان على إنهاء المحادثات النهائية لفتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة؛ بهدف استغلاله في نقل السلع".

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والاقتتال بعد سقوط نظام معمر القذافي، وتم تكليف إدارة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بتوحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، بموجب عملية أطلقتها الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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