يطلق على الشيخ خضر عدنان لقب "مفجر معركة الأمعاء الخاوية" لخوضه إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما عام 2012، وتمكن فيه من انتزاع قرار بالإفراج عنه.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الشيخ خضر عدنان القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية.

وقالت رندة موسى (زوجة القيادي الفلسطيني) إن الشيخ أوقف منتصف الليلة الماضية عند حاجز عسكري إسرائيلي أقيم بشكل مفاجئ شمال غرب مدينة نابلس (شمال).

وأوضحت أن ذلك تم في وقت كان زوجها عائدا من أداء واجب العزاء في الشهيد زكريا حمايل ببلدة بيتا جنوبي نابلس وزيارة بعض الجرحى، لافتة إلى أن مكان احتجازه غير معلوم حتى اللحظة.

والقيادي المعتقل أب لـ 9 أبناء، وهو من بلدة عرّابة، جنوبي مدينة جنين (شمال) وقد أمضى في السجون الإسرائيلية ما مجموعه 7.5 سنوات.

ولا تستبعد زوجة الشيخ خضر أن يشرع في الإضراب عن الطعام في حال تقرر تحويله للاعتقال الإداري مجددا.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

ويطلق على الشيخ خضر لقب "مفجّر معركة الأمعاء الخاوية" لخوضه إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما عام 2012، وتمكن فيه من انتزاع قرار بالإفراج عنه.

كما خاض إضرابين عن الطعام عام 2015 لمدة 52 يوما، وعام 2018 لمدة 59 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.