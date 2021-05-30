أسقطه مسؤول بوزارة العدل.. نتنياهو وافق على مقترح لحجب مواقع التواصل خلال العدوان على غزة

أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد وافق خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة على مقترح لحجب شبكات مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، وعلى رأسها فيسبوك وتيك توك وإنستغرام.

وأضاف الموقع أن المقترح طرحته قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في إحدى جلسات المشاورات الأمنية التي عقدت في أعقاب اندلاع الاحتجاجات والمواجهات بالمدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر.

وقد أيد نتنياهو المقترح، في حين عارضه وأسقطه مسؤول في وزارة العدل الإسرائيلية.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بخاصة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وكان نتنياهو توعّد، عقب وقف إطلاق النار مع قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، بقمع ما وصفها بجبهة الشغب والخروج عن القانون، في إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها مدن الخط الأخضر وبلداته تضامنا مع القدس وغزة.

وفي حالة تعكس ما يواجهه فلسطينيو 48 -الذين يبلغ عددهم 2.5 مليون نسمة- عاش 30 ألف مواطن فلسطيني بمدينة اللد خلال الأسبوعين الماضيين تحت أنظمة الطوارئ التي تقيد التنقل والتحرك نهارا.