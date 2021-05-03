ليبيا.. وفد وزاري تركي رفيع يبحث في طرابلس العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات

وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الاثنين وفد تركي وزاري رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي آكار، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر.

وسيلتقي الوفد الوزاري التركي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وستتناول المحادثات تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع أنقرة في أبريل/نيسان الماضي، والعلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال مراسل الجزيرة ناصر شديد إن أكار وغولر التقيا رئيس الأركان الليبي محمد الحديد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر منطقة طرابلس عبد الباسط مروان.

وأضاف أن الزيارة عسكرية وأمنية بامتياز، وهي تأتي بعد نحو عام من تمكّن حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بتعاون تركي كبير من طرد وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمرتزقة الروس والمليشيات السودانية والتشادية من غربي البلاد.

وأضاف أن الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تريدان وضع النقاط على الحروف فيما يخص العلاقات العسكرية والأمنية بين الجانبين.

كما تأتي زيارة الوفد الوزاري التركي بعد أسبوعين من زيارة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى أنقرة، والتقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، وشهدت زيارته توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

من جهتها، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن وزير الدفاع خلوصي سيلتقي مسؤولين ليبيين، كما سيلتقي الجنود الأتراك الموجودين في ليبيا ضمن إطار تقديم التدريب والمساعدات والاستشارات.