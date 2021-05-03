البث الحي
سياسة|مصر

وزير التجارة التركي: نرغب في تحسين العلاقات مع مصر اقتصاديا بالتوازي مع تطويرها دبلوماسيا

موش عرض بيانات إيجابية عن الاقتصاد التركي (وكالة الأناضول)
موش عرض بيانات إيجابية عن الاقتصاد التركي (وكالة الأناضول)
3/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202102:34 PM (مكة المكرمة)

قال وزير التجارة التركي محمد موش اليوم الاثنين إن بلاده ترغب في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر بالتوازي مع تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبالتزامن، عرض موش بيانات إيجابية عن الاقتصاد التركي تشمل ارتفاع صادرات بلاده بنسبة 109% في أبريل/نيسان الماضي بواقع 18.8 مليار دولار، وتقلص العجز التجاري بنسبة 31.9% في أبريل/نيسان أيضا إلى 3.1 مليارات دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

وقال إنه حان الوقت للحديث عن زيادة صادرات تركيا لتتجاوز 200 مليار دولار سنويا.

وتأتي تصريحات وزير التجارة التركي قبيل زيارة يؤديها وفد تركي برئاسة سادات أونال، نائب وزير الخارجية، إلى القاهرة، خلال الأسبوع الجاري، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقبل أسبوع، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن المحادثات التي سيجريها الوفد التركي في القاهرة يمكن أن تسفر عن تعاون جديد بين البلدين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وتحدث قالن عن اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية تركيا ومصر.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بوليتيكو: الجمهوريون يبحثون إستراتيجيات تجعل عودة بايدن للاتفاق النووي مع إيران صعبة

بايدن (وسط) عقب الانتهاء من إلقاء خطابه في الكونغرس الأسبوع الماضي بمناسبة 100 يوم على توليه منصبه (الأوروبية)

"الاختيار 2".. اتهامات بتزوير تاريخ قريب وتهيئة المناخ لإعدامات بمصر

يرى معارضون أن مسلسل "الاختيار" سعى لتقديم رواية مزورة لتاريخ قريب (الجزيرة نت)

هآرتس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية دليل على أن عباس يرجح مصالح إسرائيل على حساب شعبه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية (رويترز)

عدّها انتهاكا صارخا.. الأردن يوجه مذكرة لإسرائيل تشجب الانتهاكات في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات لمنع وصول المقدسيين إلى المسجد الأقصى (غيتي)
الأكثر قراءة

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة والخرطوم ترفضان الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق (الجزيرة)

شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار

(الجزيرة)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)