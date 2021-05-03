وزير التجارة التركي: نرغب في تحسين العلاقات مع مصر اقتصاديا بالتوازي مع تطويرها دبلوماسيا

قال وزير التجارة التركي محمد موش اليوم الاثنين إن بلاده ترغب في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر بالتوازي مع تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبالتزامن، عرض موش بيانات إيجابية عن الاقتصاد التركي تشمل ارتفاع صادرات بلاده بنسبة 109% في أبريل/نيسان الماضي بواقع 18.8 مليار دولار، وتقلص العجز التجاري بنسبة 31.9% في أبريل/نيسان أيضا إلى 3.1 مليارات دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

وقال إنه حان الوقت للحديث عن زيادة صادرات تركيا لتتجاوز 200 مليار دولار سنويا.

وتأتي تصريحات وزير التجارة التركي قبيل زيارة يؤديها وفد تركي برئاسة سادات أونال، نائب وزير الخارجية، إلى القاهرة، خلال الأسبوع الجاري، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقبل أسبوع، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن المحادثات التي سيجريها الوفد التركي في القاهرة يمكن أن تسفر عن تعاون جديد بين البلدين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وتحدث قالن عن اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية تركيا ومصر.