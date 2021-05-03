هجمات جديدة على جنوب السعودية.. المبعوث الأميركي لليمن يطالب من مسقط بإنهاء هجوم الحوثيين على مأرب

أكد المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ خلال مباحثاته في مسقط ضرورة التوافق على إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب ووقف إطلاق النار الشامل، بينما أعلن الحوثيون استهداف مواقع سعودية بـ4 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين.

ووصل أمس إلى مسقط المبعوث الأميركي ليندركينغ برفقة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، قادمين من الرياض، كما التحق بهما عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس ميرفي والسفير الأميركي في اليمن كريستوفر هينزل، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وتزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى عُمان أيضا في زيارة ستستغرق يوما واحدا.

وقالت دائرة شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية إن ليندركينغ وهينزل أكدا الحاجة إلى توافق لإنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، ووقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد.

وأضافت الدائرة، في تغريدة، أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مصممة على حل النزاع، مشيرة إلى أن العمل الجماعي موضع ترحيب.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، في بيان، أن المباحثات في مسقط ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم وقف دائم لإطلاق النار، والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن.

وتعد مسقط محطة مهمة للمفاوضات بشأن السلام في اليمن، حيث يقيم الوفد المفاوض للحوثيين فيها بشكل شبه دائم.

معارك وهجمات

ميدانيا، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يواصلان تقدمهما في محافظة مأرب ويحققان مزيدا من المكاسب على حساب الحوثيين، لا سيما في جبهتي المشجح والكسارة اللتين شهدتا خلال الأيام الأخيرة أكثر المعارك ضراوة.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت بـ4 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب السعودية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الدفاعات الجوية للتحالف دمرت صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون باتجاه نجران جنوبي المملكة.