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سياسة|صومال

مبعوث وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس الوزراء الصومالي لبحث تطورات الأوضاع في البلاد

رئيس مجلس الوزراء الصومالي (يمين) مع المبعوث القطري بالعاصمة مقديشو (قنا)
رئيس مجلس الوزراء الصومالي (يمين) مع المبعوث القطري بالعاصمة مقديشو (قنا)
3/5/2021

بحث مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، في العاصمة الصومالية مقديشو، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الصومال.

وجرى خلال اللقاء بحث مساعي تحقيق المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد.

وكان البرلمان أقرّ في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو لمدة عامين، وهو ما أثار اضطرابات مسلحة في مقديشو، حيث سيطر معارضون للرئيس على أحياء في العاصمة.

وتراجع الرئيس عبد الله فرماجو عن تمديد ولايته الرئاسية بعد ضغوط دولية وأخرى محلية تطورت إلى مواجهات مسلحة كادت تعيد البلاد إلى الحرب الأهلية. وعاد البرلمان وصوت السبت الماضي بالإجماع على إلغاء قرار التمديد.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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