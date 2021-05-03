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سياسة|ليبيا

تركيا تؤكد على وحدة الأراضي الليبية وطرابلس تطلب تعاونها في إنهاء الوجود الأجنبي

وزيرة الخارجية الليبية في استقبال نظيرها التركي خلال زيارة طرابلس على رأس وفد رفيع (رويترز)
وزيرة الخارجية الليبية في استقبال نظيرها التركي خلال زيارة طرابلس على رأس وفد رفيع (رويترز)
3/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202111:10 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن من أولوياتهم المحافظة على وحدة الأراضي الليبية، في حين أعربت نظيرته الليبية نجلاء المنقوش عن أملها في تعاون تركيا لإنهاء وجود القوات الأجنبية بلادها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس، قال جاويش أوغلو إن المباحثات تطرقت إلى الاتفاقية البحرية المشتركة وما يمكن اتخاذه من إجراءات إزاءها، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية وعودة الشركات التركية مجددا إلى ليبيا والاستثمار فيها.

وأعرب الضيف التركي عن سعادته لزيارة ليبيا برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة الاستخبارات هاكان فيدان.

وأكد أن زيارة الوفد "الرفيع" طرابلس تأتي تأكيدا لدعم ليبيا وحكومتها وشعبها، مشيرا إلى الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة لأكثر من 500 عام.

وأضاف: وقفنا دائما إلى جانب الشعب الليبي وحكومته الشرعية التي دعت بعض الدول، بما في ذلك تركيا، للتصدي للهجمات التي استهدفت العاصمة طرابلس، لكن أنقرة هي الوحيدة التي لبت الدعوة.

القوات الأجنبية والمرتزقة

وقال جاويش أوغلو إن هناك "أصواتا تحاول مساواة الوجود العسكري التركي المشروع في ليبيا بوجود المليشيات المرتزقة، ولكن نحن في اجتماع التعاون الإستراتيجي في أنقرة (12 أبريل/نيسان الماضي) اتفقنا على أننا ملتزمون بهذه الاتفاقيات".

من جانبها، دعت المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في إطار دعم سيادة ليبيا.

وأشادت المنقوش بدعم تركيا للقطاع الصحي في بلادها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة حرص حكومة الوحدة الوطنية على إقامة علاقات مميزة مع أنقرة بما يخدم مصلحة الطرفين.

وكانت تركيا قد نشرت قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة في قتالها ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما أبرم البلدان مذكرتين واحدة أمنية وأخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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