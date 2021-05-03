البث الحي
سياسة|إمارات عربية متحدة

قائد القوات البحرية الإماراتية: قادرون على حماية مصالح الدولة في جميع البحار

عنصران من الجيش الإماراتي (الفرنسية)
عنصران من الجيش الإماراتي (الفرنسية)
3/5/2021

قال قائد القوات البحرية في الإمارات اللواء الركن بحري سعيد بن حمدان آل نهيان إن القوات البحرية الإماراتية تعمل على مدار الساعة للمحافظة على جاهزيتها القتالية، للقيام بأي واجب يطلب منها في حينه بكل احترافية ومهنية عاليتين.

وأضاف -في بيان أمس الأحد بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس القوات البحرية- أن "التدريبات والمناورات التي تقوم بها القوات البحرية بين الحين والآخر تأتي استعدادا لتلبية نداء الواجب في حينه".

وتابع "تتوالى نجاحات القوات البحرية شيئا فشيئا، ويزداد معها الدعم اللامحدود من قيادة الدولة بالتوجيه والإشراف والتشجيع حتى تطورت البحرية من قوة صغيرة محدودة الإمكانات مخصصة لحماية المنشآت الاقتصادية القريبة من الساحل إلى ما أصبحت عليه اليوم، من قوة بحرية قادرة على حماية مصالح الدولة في جميع البحار مزودة بأنواع السفن المسلحة ذات القدرات المتطورة، وتأسيس القواعد البحرية المنتشرة على سواحل الدولة".

وأضاف "تسلمت القوات البحرية في السنوات الأخيرة عددا من السفن والزوارق من مختلف الأحجام تقودها كوادر بشرية محترفة، مما يجعل منها ستارا واقيا وسدا منيعا أمام كل معتد".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

يديعوت أحرونوت: الموساد ضغط على قيادات إسرائيلية للسماح ببيع الإمارات أسلحة متطورة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت النقاب عن أن الموساد وبعلم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مارس وعلى مدار العامين الماضيين ضغطا على القيادات الأمنية الإسرائيلية للموافقة على بيع أسلحة متطورة للإمارات.

المزيد من سياسة

بوليتيكو: الجمهوريون يبحثون إستراتيجيات تجعل عودة بايدن للاتفاق النووي مع إيران صعبة

بايدن (وسط) عقب الانتهاء من إلقاء خطابه في الكونغرس الأسبوع الماضي بمناسبة 100 يوم على توليه منصبه (الأوروبية)

"الاختيار 2".. اتهامات بتزوير تاريخ قريب وتهيئة المناخ لإعدامات بمصر

يرى معارضون أن مسلسل "الاختيار" سعى لتقديم رواية مزورة لتاريخ قريب (الجزيرة نت)

هآرتس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية دليل على أن عباس يرجح مصالح إسرائيل على حساب شعبه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية (رويترز)

عدّها انتهاكا صارخا.. الأردن يوجه مذكرة لإسرائيل تشجب الانتهاكات في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات لمنع وصول المقدسيين إلى المسجد الأقصى (غيتي)
الأكثر قراءة

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة والخرطوم ترفضان الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق (الجزيرة)

شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار

(الجزيرة)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)