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سياسة|مصر

تركيا ترسل وفدا دبلوماسيا إلى مصر لبحث تطوير العلاقات

سادات أونال نائب وزير الخارجية سيقود الوفد التركي إلى القاهرة (الأوروبية)
سادات أونال نائب وزير الخارجية سيقود الوفد التركي إلى القاهرة (الأوروبية)
3/5/2021

قالت وسائل إعلام تركية إن وفدا دبلوماسيا تركيا برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية سيزور العاصمة المصرية القاهرة لبحث العلاقات الثنائية.

وذكرت التقارير أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها على صعيد العلاقات بين البلدين بعد التوتر الذي عرفته في السنوات الماضية، وتأتي استكمالا لجهودهما في تطبيع العلاقات.

من جهته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر.

وأشار جليك -في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين- إلى أن زيارة الوفد التركي إلى مصر منفصلة عن الزيارة التي يجريها حاليا وفد رفيع بقيادة وزيري الخارجية والدفاع التركيين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث "لا ينبغي دمج موضوع مصر مع ليبيا. بالنسبة لمصر، نعمل على تشكيل آليات جديدة لمناقشة القضايا بيننا".

وتابع قائلا "يتجه وفد إلى مصر على رأسه نائب وزير الخارجية، وذلك لتطوير الآليات الممكنة لمناقشة القضايا، وعلى رأسها شرق البحر المتوسط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لذا فإن زيارة مصر منفصلة عن زيارة ليبيا، ولا توجد علاقة مباشرة بينهما".

وفي وقت سابق، أعرب وزير التجارة التركي محمد موش عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، توازيا مع العلاقات الدبلوماسية.

وقال -في كلمة خلال اجتماع لمجلس المصدرين الأتراك في أنقرة- "سنعمل في الفترة القادمة على الاستفادة من قرب تركيا من الأسواق الكبرى كأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وسنستفيد من كون تركيا قاعدة متميزة للإنتاج والتوريد. وفي الفترة القادمة أيضا نحن راغبون في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، وبشكل متواز مع تحسين العلاقات الدبلوماسية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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