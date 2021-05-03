تستضيف متعاقدين أميركيين.. استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد بـ 3 صواريخ

قال مسؤولو أمن عراقيون إن ما لا يقل عن 3 صواريخ سقطت في قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة، والتي تستضيف متعاقدين أميركيين، بعد أقل من 24 ساعة على هجوم بصاروخين استهدفا مطار بغداد الدولي.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكان مسؤولون أمنيون قالوا إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط مطار بغداد الدولي أمس الأحد.

ونقلت وكالة رويترز أن الصاروخين أطلقا من منطقة قريبة من المطار، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.