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سياسة|عراق

تستضيف متعاقدين أميركيين.. استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد بـ 3 صواريخ

3 صواريخ سقطت في قاعدة بلد الجوية بعد استهداف مطار بغداد أمس (رويترز)
3 صواريخ سقطت في قاعدة بلد الجوية بعد استهداف مطار بغداد أمس (رويترز)
3/5/2021

قال مسؤولو أمن عراقيون إن ما لا يقل عن 3 صواريخ سقطت في قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة، والتي تستضيف متعاقدين أميركيين، بعد أقل من 24 ساعة على هجوم بصاروخين استهدفا مطار بغداد الدولي.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكان مسؤولون أمنيون قالوا إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط مطار بغداد الدولي أمس الأحد.

ونقلت وكالة رويترز أن الصاروخين أطلقا من منطقة قريبة من المطار، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.

المصدر : وكالات

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سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد

قال مسؤولون أمنيون في العراق إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط مطار بغداد الدولي الأحد، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

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