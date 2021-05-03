البث الحي
سياسة|سودان

السودان.. البرهان يدعو القوى السياسية لتسوية خلافاتها ولجنة تفكيك النظام المعزول تعلن إنهاء خدمات مئات الموظفين

قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن تعيينه حاكما لإقليم دارفور جاء تنفيذا لاتفاقية السلام التي نصت على توحيد الإقليم في حكومة واحدة وتطبيق نظام الحكم الفدرالي في السودان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان (الجزيرة)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان (الجزيرة)
3/5/2021

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي عبدالفتاح البرهان القوى السياسية إلى إنهاء خلافاتها وانقساماتها، وتعهد بأن يظل المكون العسكري متمسكا بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وبإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

وقال البرهان إن التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف، لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل، ويجب أن تتوحد قوى الثورة.

وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة تفكيك النظام المعزول بالسودان محمد موسى الحاج إن اللجنة أنهت خدمات أكثر من 700 من العاملين بالخدمة العامة، من بينهم 112 من القضاة ووكلاء النيابة بشبهة الانتماء للنظام المعزول أو عدم قانونية التعيين في الوظيفة العامة إبان النظام المعزول.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن القائمة ضمت أيضا مئات العاملين في هيئة مياه الخرطوم.

تعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور

من جهة أخرى، قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن تعيينه حاكما لإقليم دارفور جاء تنفيذا لاتفاقية السلام في جوبا، التي نصت على توحيد الإقليم في حكومة واحدة وتطبيق نظام الحكم الفدرالي في السودان.

وأضاف مناوي في مقابلة مع الجزيرة أن اتفاقية السلام حددت آلية لترتيب الجانب الأمني في إقليم دارفور بمشاركة الحركات المسلحة والقوات الحكومية في قوة مشتركة.

ولفت إلى أنه سيعمل على تنظيم مؤتمر في الإقليم، تجري فيه المصالحة بين جميع المكونات.

من جهته، حذر عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس جبهة الثورة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان الهادي إدريس من أنه دون وحدة شركاء الحكم فلن يتحقق أي إنجاز في نهاية الفترة الانتقالية على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بوليتيكو: الجمهوريون يبحثون إستراتيجيات تجعل عودة بايدن للاتفاق النووي مع إيران صعبة

بايدن (وسط) عقب الانتهاء من إلقاء خطابه في الكونغرس الأسبوع الماضي بمناسبة 100 يوم على توليه منصبه (الأوروبية)

"الاختيار 2".. اتهامات بتزوير تاريخ قريب وتهيئة المناخ لإعدامات بمصر

يرى معارضون أن مسلسل "الاختيار" سعى لتقديم رواية مزورة لتاريخ قريب (الجزيرة نت)

هآرتس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية دليل على أن عباس يرجح مصالح إسرائيل على حساب شعبه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية (رويترز)

عدّها انتهاكا صارخا.. الأردن يوجه مذكرة لإسرائيل تشجب الانتهاكات في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات لمنع وصول المقدسيين إلى المسجد الأقصى (غيتي)
الأكثر قراءة

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة والخرطوم ترفضان الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق (الجزيرة)

شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار

(الجزيرة)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)