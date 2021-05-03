استدعت الهيئات الأوروبية اليوم الاثنين السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي عقب قرار موسكو فرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ومفوّضة، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "السفير (الروسي) استُدعي ويُفترض أن يستقبله بعد الظهر الأمين العام للمفوضية الأوروبية والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي".

وأضاف "سننقل إليه إدانة صارمة ورفضا لهذا القرار".

عقوبات متبادلة

وكانت روسيا حظرت أعلنت قبل يومين عن حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد مؤخرا ضدها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية".

وأوضحت أنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عقوبات على روسيَّيْن متهمَين باضطهاد مواطنين في جمهورية الشيشان (جنوب روسيا).

كما فرضت عقوبات، من قبل الاتحاد، في الشهر نفسه على 4 مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات تستهدف مسؤولين روسا ضالعين في قمع المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره.

ونددت موسكو بالعقوبات التي فرضت عليها سواء من طرف الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بسبب قضية نافالني، وحذرت من تأثيرها "المدمر" على العلاقات الثنائية مع الطرفين.