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واشنطن تفرض عقوبات على بيلاروسيا وتعتبر تحويل مسار طائرة لاعتقال معارض إهانة للقواعد الدولية

ساكي تدعو لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث تحويل مسار الطائرة المدنية (الأوروبية)
ساكي تدعو لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث تحويل مسار الطائرة المدنية (الأوروبية)
29/5/2021

أعلن البيت الأبيض عن اعتزام الإدارة الأميركية فرض عقوبات ضد مسؤولين بارزين في حكومة بيلاروسيا، معتبرا أن تحويل مسار رحلة جوية من أجل اعتقال الصحفي المعارض رامان براتاسيفيتش يعد إهانة مباشرة للقواعد الدولية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين على إعداد قائمة بالعقوبات التي تستهدف أعضاء بارزين في حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأكدت ساكي أن العقوبات ستفرض على تسع شركات تملكها حكومة بيلاروسيا في الثالث من الشهر المقبل، وستمنع الأميركيين من التعامل معها.

وأضافت ساكي أن الولايات المتحدة ستعلق أيضا اتفاقية عام 2019 بين واشنطن ومينسك، والتي تسمح لشركات الطيران في كل من الدولتين باستخدام المجال الجوي للأخرى، كما ستتخذ واشنطن إجراءات أخرى ضد حكومة لوكاشينكو.

وأوضحت المتحدثة أن ذلك بسبب تحويل بيلاروسيا لرحلة طيران مدني تابعة لشركة رايان إير الأيرلندية الأحد الماضي، واعتقال المعارض براتاسيفيتش الذي كان على متنها، معتبرة ذلك إهانة مباشرة للقواعد الدولية.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على ثمانية مسؤولين في بيلاروسيا على خلفية انتخابات أغسطس/ آب 2020، التي تعتبرها الدول الغربية مزورة.

المصدر : وكالات

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