نصب تذكاري وحديقة لشهداء كورونا من أطباء مصر.. تكريم أم استخفاف؟

"لشهدائنا شجرة موز أو كاكا ولشهدائهم زيادات في الرواتب ومعاشات استثنائية ومكافآت وشقق وحج ووظائف لذويهم ونواب يطالبون باقتطاع مبالغ من دخول الموظفين، ولنا مساحة تشغلها شجرة لا تتعدى مترا مربعا، ولهم أسماء تطلق على المدارس والمساجد والشوارع"؛ هكذا علق الطبيب محمود طلعت على الشكل الذي اقترحته الدولة لتكريم شهداء الأطباء في مواجهة كورونا.

وكان رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني قد أعلن عن تخصيص 2500 فدان لعمل أول حديقة نباتية بكلية الزراعة التابعة للجامعة؛ تكريما لشهداء الجيش الأبيض تضم 200 شجرة مثمرة من أنواع مختلفة "مانجو ورمان وبرتقال وكاكا وليمون وتوت وغيرها".

وسيتم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم وصدقة جارية على أرواحهم التي ضحوا بها إنقاذا للمصابين بجائحة كوفيد-19، على حد قول المتيني في تصريحات صحفية.

الطبيب محمود طلعت كشف للجزيرة نت عن مشاعر الحزن التي تحولت إلى أحاديث سخرية من شكل التكريم، دارت بين عدد من زملائه بالمستشفى الحكومي التي يعملون بها، والمقارنة السريعة التي قفزت إلى أذهان الأطباء -بمجرد قراءة الخبر- مع ما يحصل عليه شهداء الجيش والشرطة.

وقال طلعت إنهم لا يعترضون على المزايا الكبيرة التي حصل عليها شهداء الواجب من الجيش والشرطة فهذا حقهم، "ولكنّ زملاءنا الأطباء شهداء واجب أيضا ودورهم في حماية الوطن والمواطنين من الجائحة اللعينة ليس أقل من غيرهم، ويستحقون كل تكريم ومزايا لأهليهم أيضا".

أما فادي سمير -وهو طبيب يعمل بأحد مستشفيات العزل- فيقول إنه رأى زملاء له يتساقطون أمام عينيه فريسة لفيروس كورونا وهم يؤدون واجبهم بكل تفان وثبات، منهم شباب لم يملكوا من الدنيا سوى رواتبهم وتركوا خلفهم زوجات وأطفال ليس لهم سوى ربهم ومعاش لا يسد رمقهم.

وتساءل سمير -في حواره مع الجزيرة نت- "ألا يستحق هؤلاء معاشات استثنائية لأطفالهم وأسرهم"؟ ألا ينبغي إنشاء صندوق كصندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية؟".

نحن كأطباء -يكمل سمير- لا نطلب تكريما أو شهرة أو نصبا تذكاريا لتخليد أسماء شهدائنا، نحن نعرف كيف نخلد أسماءهم وبطولاتهم وتضحياتهم البطولية لإنقاذ المرضى ومنع الوباء من التفشي، وإنما نريد أن نطمئن على مصير أبنائنا حال مواجهتنا للموت الذي لا نخشاه قدر خشيتنا على مصائر عائلاتنا.

المستشفيات الحكومية في مصر تعاني الإهمال الشديد (الجزيرة)

التفات الدولة

من جانبها بدت الطبيبة بأحد المستشفيات الخاصة سهام ماجد أكثر تفاؤلا وقالت للجزيرة نت إنها تثق أن الدولة سوف تلتفت حتما لضرورة كفالة أسر الأطباء الشهداء، ومنحهم مزايا كما فعلت مع غيرهم من شهداء الجيش والشرطة والحوادث الإرهابية وحتى ضحايا الحوادث الكبرى كالقطارات وغيرها.

وأشادت الطبيبة باقتراح الرئيس السيسي بضرورة عمل نصب تذكاري تخليدا لشهداء المهنة ليعرف الأجيال فيما بعد ماذا قدموا وليكونوا قدوة للأطباء الجدد في ضرورة التفاني بالعمل، وليعرفوا -كما تعلمنا- أن مهنة الطب أنبل المهن، ومهنة النبلاء حقا.

لكن عضوا بمجلس نقابة الأطباء -فضل عدم ذكر اسمه- علق على كلام الطبيبة ماجدة متسائلا "أي التفات أو انتباه للدولة الذي ستوليه لشهدائنا الأطباء وهي لم تطبق بعد قرار زيادة بدل العدوى الذي وافق عليه مجلس النواب ثم الرئيس منذ يوليو/تموز الماضي بزيادة بدل مخاطر من 19 إلى 1225 جنيها (الدولار أقل من 16 جنيها)، رغم أن بدل العدوى للقضاة الذين لا يتعاملون كل لحظة مع مرضى يصل إلى 3 آلاف جنيه؟

مزايا هائلة للجيش والشرطة

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء للجزيرة نت إلى المزايا الهائلة التي يحصل عليها ذوو ضحايا الجيش والشرطة طبقا للقانون من توفير فرص دراسة ومنح دراسية بالجامعات والمعاهد، إضافة إلى كفالة استمرار الملتحقين بالمدارس الخاصة من أسر الشهداء.

وكذلك منح القانون أسرهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلن عنها الدولة وكذلك القطاع الخاص، وضرورة توفير فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم، كما تقدم لهم رعاية طبية بمستشفيات القوات المسلحة لمن لا يتمتع بها أو بتأمين صحي، على حد قوله.

كما أتيح لأسرهم فرص حج للأرامل، وركوب مجاني بالمواصلات العامة وكذلك دخول المتنزهات والمسارح مدى الحياة واشتراكات النوادي ومركز الشباب، بل وتوفير وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعومة للذين لم يحصلوا عليه، أفلا تستحق أسر الأطباء الذين ضحوا بحياتهم الانضمام لصندوق الشهداء؟ حسبما تساءل عضو مجلس النقابة.

#السيسي لأسر ضحايا #كورونا من الطواقم الطبية: "المقابل عند ربنا.. مش هانديهم حاجة".. وتساؤلات: لماذا يفرق السيسي بين ضحايا الجيش والأطباء؟@ajmhashtag pic.twitter.com/3UoM7He1Zu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2021

المقابل عند ربنا

يذكر أن الحكومة ومجلس النواب رفضا مطالب النقابة العامة للأطباء بمساواة ضحايا كوفيد-19 من الأطباء والممرضين والمسعفين بضحايا ضباط وأفراد الجيش والشرطة بضمهم لأحكام صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية.

بل وقال السيسي في أحد تصريحاته حول ضحايا القطاع الطبي لفيروس كورونا "المقابل عند ربنا.. مش هنديهم حاجة"؛ وهو الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى دعوة أعضائها للتبرع لصالح المصابين وأسر المتوفين من الأطباء، وهو ما لقى خلافا واسعا بين الأعضاء.

حيث رأى عضو مجلس نقابة الأطباء إيهاب الطاهر -في تصريحات صحفية- أنه لا يليق بشهداء الأطباء هذه الطريقة من جمع التبرعات، وهو أمر مهين للدولة لأنه واجب أصيل على الدولة أن تقوم به.

من جانبه قال الدكتور محمد البدراوي ألا تعتبر مقاومة الأطباء والتصدي لكورونا حربا؟! مضيفا أن الرئيس السيسي وجه باقتطاع جزء من تذاكر المباريات والمسارح والملاهي ورسوم تراخيص السيارات وغيرها لتكريم أسر ضحايا الجيش والشرطة.

وأكد بدراوي -خلال تصريحات صحفية- أن الأطباء الذين استشهدوا في مواجهة كورونا يستحقون نفس التكريم، فهم لا يحصلون على المقابل وهم أحياء، يحدث هذا وهم في قلب المواجهة، بينما نجد في فئات أخرى لا يتحركون من مكاتبهم ويأخذون الآلاف تحت بند بدل عدوى، على حد قوله.

وقد قدرت نقابة الأطباء -في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عدد شهدائها في مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة بـ546 طبيبا.