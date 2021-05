كندا.. اكتشاف رفات 215 طفلا يعيد للأذهان تاريخ إبادة السكان الأصليين

عثر في كندا على رفات 215 طفلا في أرض تابعة لمدرسة داخلية سابقة أنشئت قبل أكثر من قرن لدمج السكان الأصليين للبلاد، وفقا لما أعلنته قبيلة محلية.

وقالت قبيلة "تكيملوبس تي سكويبيمك" في بيان نشر الخميس إن أحد الخبراء استخدم رادارا يرصد ما تحت الأرض لتأكيد وجود رفات التلاميذ في الأرض التابعة للمدرسة قرب كاملوبس في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقالت الزعيمة القبلية روزان كازيمير إن "بعضهم لم يتجاوز الثالثة"، واصفة الأمر بأنه "خسارة لا يمكن تصورها تم التحدث عنها ولكن لم يتم توثيقها أبدا" من قبل مسؤولي المدرسة. وأضافت أنه من المتوقع نشر النتائج الأولية لهذا الكشف في تقرير الشهر المقبل.

وفي هذه الأثناء تعمل القبيلة مع أطباء شرعيين ومتاحف في محاولة للوقوف على ملابسات ما حدث والعثور على أي سجلات لهذه الوفيات.

كما أنها تحاول التواصل مع المجتمعات التي جاء منها التلاميذ في جميع أنحاء كولومبيا البريطانية وخارجها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر تويتر مساء أمس الجمعة إن اكتشاف الرفات "يفطر قلبي"، وأضاف "إنها ذكرى مؤلمة لهذا الفصل المظلم والمشين من تاريخ بلادنا".

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021