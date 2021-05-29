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سياسة|ليبيا

يؤكدون بقاءهم في "حالة حرب".. استعراض عسكري لقوات حفتر في قاعدة بنينا

قوات موالية لحفتر في بنغازي (رويترز-أرشيف)
قوات موالية لحفتر في بنغازي (رويترز-أرشيف)
29/5/2021

قال المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن قاعدة بنينا جنوب بنغازي ستشهد اليوم السبت استعراضا عسكريا للاحتفال بما أسماه "ثورة الكرامة"، مؤكدا استمرار "الحرب على الإرهاب" حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث أحمد المسماري في مؤتمر صحفي "هذا الاستعراض لا يستهدف أحدا وليس تهديدا لأحد. نحن في حالة حرب. هذه الحرب لم تنته ولن تنتهي قريبا. هذه الحرب ضد الإرهاب والجريمة".

وتابع قائلا "ما زلنا حتى هذه اللحظة نطارد الإرهابيين، خلايا نائمة، ونطارد ذئابا منفردة في عدة مناطق. لدينا سجلات من الأمن الداخلي وهيئة السيطرة بالقيادة العامة ومن الوحدات التي تتابع وتنفذ هذه الواجبات، هذه الحرب ضد الإرهاب هي حرب دولية في عدة دول وليس في ليبيا فقط".

يأتي هذا في حين يستمر القلق بشأن مسار التسوية السياسية في ليبيا، وقدرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على أداء مهامها.

وقد حذر الدبيبة الشهر الماضي من محاولات لإشعال فتيل الحرب مجددا في البلاد، وذلك بعد إفشال زيارتين كان من المقرر أن يقوم بهما إلى مدينتي بنغازي وسرت الخاضعتين لقوات حفتر.

وتقول قوات حفتر إنه لا يربطها بحكومة الوحدة الوطنية أي رابط، سواء كان خدميا أو سياديا وحتى على مستوى التواصل.

المصدر : الجزيرة

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