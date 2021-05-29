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سياسة|عراق

قلق أميركي من هجمات بالطائرات المسيرة تشنها المليشيات المدعومة من إيران في العراق

قالت الصحيفة إن هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية أثار مخاوف بين قادة التحالف (رويترز)
قالت الصحيفة إن هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية أثار مخاوف بين قادة التحالف (رويترز)
29/5/2021

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) إن لدى المسؤولين العسكريين الأميركيين في العراق قلقا متزايدا من هجمات تشنها مليشيات مدعومة من إيران باستخدام طائرات مسيرة للتهرب من الأنظمة الدفاعية حول القواعد العسكرية والمنشآت الدبلوماسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين قولهم إن المليشيات تتجه إلى استخدام طائرات مسيرة صغيرة تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، بحيث يتعذر على الأنظمة الدفاعية التقاطها.

وكشفت الصحيفة أن هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية أثار مخاوف بين قادة التحالف حول تكييف المليشيات تكتيكاتها.

وأكدت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول في التحالف أن تهديد الطائرات المسيرة أصبح أكبر مصدر قلق لقوات التحالف في العراق.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض المسؤولين الأميركيين -بمن فيهم بريت ماكغورك- دعوا إلى التفكير الجاد في الرد العسكري، إلا أن الإدارة قررت في نهاية المطاف عدم القيام بعمل عسكري.

وعلى الرغم من أن التوترات قد تراجعت حدتها منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه فإن مسؤولين أميركيين قلقون من أن الهجمات المستقبلية لا تزال تخاطر بإثارة حلقة جديدة من العنف المتبادل.

وفي غياب دفاعات فعالة يمثل تهديد الطائرات المسيرة احتمالية تصعيد مفاجئ للعنف.

ويثير كل هجوم جديد موجة من الاتصالات، حيث يسعى المسؤولون الأميركيون إلى تحديد ما إذا كان أميركيون قد قتلوا أو أصيبوا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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