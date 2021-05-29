قتلى وجرحى في انفجار حافلة تقل أساتذة جامعة وسط كابل

أفاد مراسل الجزيرة عن سقوط 4 قتلى و9 جرحى على الأقل في تفجير حافلة تقل أساتذة وموظفي جامعة حكومية وسط العاصمة الأفغانية (كابل).

وأضاف المراسل بأنه حتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؛ إلا أن الداخلية الأفغانية حملت حركة طالبان مسؤولية التفجير.

بدورها، نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر إن الحركة تدين الهجمات على المدنيين وتعتبرها جريمة.

تسليم قاعدة

على صعيد آخر، تسلمت وزارة الدفاع الأفغانية مجمع كابل الجديد، وهي قاعدة عسكرية رئيسية للقوات الأميركية وسط العاصمة.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فؤاد أمان، اليوم السبت.

وقال أمان خلال حفل أقيم لتسليم القاعدة إن القائد الأعلى للقوات الأميركية والناتو، الجنرال سكوت ميلر، أكد على استمرار دعم المجتمع الدولي للقوات الأفغانية.

وفي أعقاب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الخاص بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول، تواصلت أنشطة سحب تلك القوات التي انطلقت خلال الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان الماضي.

وقد أعلنت قيادة القوات المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM) أن عملية الانسحاب من أفغانستان وصلت بين 16 و25%، بينما ذكر مسؤولون عسكريون أنه من المنتظر أن تكتمل العملية في منتصف يوليو/تموز بدلا من 11 سبتمبر/أيلول القادم.

وقالت القيادة المركزية -في بيان- إنه ومنذ قرار بايدن، أخرجت الولايات المتحدة حوالي 160 شحنة من طراز "سي-17" (C-17) من أفغانستان، وتم تسليم 10 آلاف قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة سلمت 5 منشآت عسكرية في أفغانستان إلى الجيش الوطني الأفغاني.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، بدعوى ارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.