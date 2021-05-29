أميركا تعلن أنها لن تعود لمعاهدة الأجواء المفتوحة ولا تغيير على لقاء بايدن وبوتين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرارها عدم العودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت إن روسيا انتهكتها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تأسف لأن انتهاكات روسيا قوضت المعاهدة.

وبعد إعلان واشنطن يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها لم تعد منذ ذلك التاريخ طرفا في معاهدة الأجواء المفتوحة، أعلنت موسكو منتصف يناير/كانون الثاني الماضي أنها ستنسحب من المعاهدة، قائلة إنه لا يوجد تقدم في إنجاحها في ضوء الانسحاب الأميركي.

ووُقعت معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992، وتسمح لكل طرف برحلات جوية قصيرة فوق أراضي الطرف الآخر لمراقبة العمليات العسكرية المحتملة في 36 موقعا.

وتنص معاهدة "الأجواء المفتوحة"، التي وقّعت عليها 34 دولة، على أن كل دولة وقّعت عليها توافق على جعل أراضيها متاحة لطيران الاستطلاع، لكن روسيا قيّدت الرحلات فوق مناطق بعينها، وهو ما جعل واشنطن تعتقد أن موسكو تنشر في هذه المناطق أسلحة نووية متوسطة المدى تهدد أوروبا.

لقاء بايدن وبوتين

من جهة أخرى، قالت كارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الجمعة إنه لا تغيير بالنسبة للقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي يوم 16 يونيو/حزيران المقبل في جنيف بسويسرا بعد الهجوم الإلكتروني الأخير.

وكانت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) قد رصدت هجمات إلكترونية استهدفت وكالات حكومية ومنظمات في 24 بلدا في أنحاء العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الشركة الأميركية إن الجهة المعروفة باسم "نوبيليوم"، والمسؤولة عن قرصنة شركة "سولار ويندز" (SolarWinds) العام الماضي، استهدفت نحو 3 آلاف بريد إلكتروني و150 منظمة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة حظيت بالنصيب الأكبر من تلك الهجمات.

ويأتي ذلك وسط اتهام واشنطن المستمر للاستخبارات الروسية بالوقوف وراء عملية قرصنة شركة سولار ويندز، والتي أسفرت عن اختراق 9 وكالات فدرالية أميركية ومئات الشركات.