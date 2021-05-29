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أفغانستان.. القوات الأميركية تسلم أول قاعدة لها بكابل وطالبان تتهم واشنطن بتأسيس قواعد إقليمية

الجيش الأفغاني يتسلم قاعدة من القوات الأميركية في ولاية هلمند في أبريل/نيسان الماضي (الأوروبية)
الجيش الأفغاني يتسلم قاعدة من القوات الأميركية في ولاية هلمند في أبريل/نيسان الماضي (الأوروبية)
28/5/2021

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسلمت من القوات الأميركية قاعدة عسكرية في العاصمة كابل، في حين اتهمت حركة طالبان الولايات المتحدة بالسعي لتأسيس قواعد إقليمية بعد الانسحاب من أفغانستان.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة، بأن القوات الأميركية سلمت أول قاعدة عسكرية في كابل إلى القوات الأفغانية.

وشارك قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكات ميلر ومسؤولون أفغان في حفل تسليم القاعدة، حيث أكد ميلر أن المجتمع الدولي ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة المالية والأمنية للقوات الأفغانية.

من جهة أخرى، قالت حركة طالبان في بيان إن الولايات المتحدة "تسعى لتأسيس قواعد إقليمية في المنطقة، لاسيما في باكستان، ضمن جهودها لإبقاء مراقبتها لأفغانستان".

وحذرت الحركة من أن مساعي واشنطن في هذا الشأن ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء في البلاد، معتبرة أن اتفاق الدوحة "تم انتهاكه مرارا وتكرارا من قبل الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى استمرار العنف في أفغانستان".

وفي السياق، طالبت حركة طالبان باكستان بعدم تسهيل استمرار "احتلال أفغانستان"، مضيفة أنه إذا حدث ذلك "فسيكون خطأ فادحا ترتكبه باكستان".

من جهتها، نفت باكستان إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات مكافحة الإرهاب مستقبلا في أفغانستان.

ويتوقع مسؤولون عسكريون أميركيون أن يكتمل الانسحاب من أفغانستان في منتصف يوليو/تموز المقبل قبل الموعد المحدد المعلن عنه يوم 11 سبتمبر/أيلول القادم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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