البث الحي
سياسة|سوريا

بوتين: جرّبنا أحدث الأسلحة في عملياتنا العسكرية بسوريا

تسبب الدعم العسكري الروسي للنظام السوري بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من السوريين، وعمليات تهجير واسعة للسكان.

الدعم العسكري الروسي عمل على تثبيت النظام السوري بعد فقدانه السيطرة على معظم الأراضي السورية (الأوروبية)
الدعم العسكري الروسي عمل على تثبيت النظام السوري بعد فقدانه السيطرة على معظم الأراضي السورية (الأوروبية)
28/5/2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جيش بلاده جرَّب أحدث الأسلحة التي يمتلكها، وأثبت مواصفاتها "الفريدة" في عمليات نفذها في سوريا.

جاء ذلك في اجتماع عقده -أمس الخميس- مع المسؤولين عن تطوير الصناعات الدفاعية وقادة بالجيش الروسي في مدينة سوتشي جنوب غرب روسيا.

وأفاد بوتين أن تحليل الصراعات العسكرية في السنوات الأخيرة وتجارب الجيوش الرائدة عالميا، أظهر مدى ضخامة الدور الذي تلعبه الصواريخ الجوالة والذخائر الموجهة على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يمتلك أحدث الصواريخ الجوالة البعيدة المدى وراجمات الصواريخ والقنابل الموجهة، التي تمتلك مواصفات فريدة تجعلها أفضل من نظيراتها الأجنبية.

وأضاف: "تم تأكيد هذه المواصفات في أعمال عسكرية حقيقية أثناء العمليات التي جرى تنفيذها ضد الإرهابيين في سوريا".

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على وتيرة إنتاج الأسلحة الحديثة لاستخدامها واختبارها في التدريبات العسكرية خلال السنوات القادمة.

وبطلب من النظام السوري، شن الطيران الروسي أولى غاراته في سوريا يوم 30 سبتمبر/أيلول 2015 مستهدفا ريفي محافظتي حمص وحماة (وسط) قبل أن تشمل بعد ذلك مناطق واسعة من البلاد.

وتمتلك روسيا حاليا عدة قواعد عسكرية في سوريا غالبيتها في منطقة الساحل، أبرزها قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية (غرب).

ولعبَ الروس من خلال تدخلهم العسكري في سوريا دورا كبيرا في تغيير المعادلة على الأرض لصالح نظام الرئيس بشار الأسد، وتسببوا في عشرات آلاف من القتلى والجرحى، إضافة إلى عمليات تهجير لسوريين من قراهم ومدنهم كما حدث في حلب، وفق المعارضة السورية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تصعيد شمال سوريا.. غارات روسية على معبر باب الهوى والنظام يقصف الأتارب واشتباكات بين مسلحين أكراد والقوات التركية بالرقة

قال مراسل الجزيرة إن مقاتلات روسية استهدفت منطقة معبر باب الهوى قرب الحدود مع تركيا. جاء ذلك وسط اشتباكات بين مسلحين أكراد والقوات التركية في الرقة شمالي شرقي سوريا.

21/3/2021
المزيد من سياسة

نتنياهو وصفه بالاحتيال.. تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب

إسرائيل شهدت 4 انتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 نتيجة تعذر حصول الحكومات على نيل ثقة الكنيست (الفرنسية)

واشنطن تفرض عقوبات على بيلاروسيا وتعتبر تحويل مسار طائرة لاعتقال معارض إهانة للقواعد الدولية

ساكي تدعو لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث تحويل مسار الطائرة المدنية (الأوروبية)

السعودية تعلن صد هجوم حوثي بطائرة مسيرة وحراك سياسي بمسقط لوقف إطلاق النار في اليمن

المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أثناء عرضه عام 2018 صورا لطائرات مسيرة للحوثيين (رويترز)

إثيوبيا تجدد تعهدها بملء سد النهضة والسودان يشدد على إيجاد حل سلمي

صورة نشرتها إثيوبيا لأعمال الإنشاءات في سد النهضة العام الماضي (الأوروبية)
الأكثر قراءة

من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟

(الجزيرة)

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

logo

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

ممن تتكون؟ وكيف تعمل؟ تعرف على غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة

مؤتمر صحفي مشترك سابق للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة (الجزيرة)