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سياسة|إيران

النووي الإيراني.. مفاوضات فيينا تتواصل لليوم الرابع وروسيا متفائلة بلقاء بايدن وبوتين

رجح نائب وزير الخارجية الروسي أن يكون الاتفاق النووي الإيراني إحدى القضايا التي يمكن إحراز تقدم فيها خلال القمة المنتظرة بين بوتين وبايدن

الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي تخوض مفاوضات منذ نحو شهرين في العاصمة النمساوية فيينا بغية إنقاذه (غيتي)
الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي تخوض مفاوضات منذ نحو شهرين في العاصمة النمساوية فيينا بغية إنقاذه (غيتي)
28/5/2021

‎تتواصل لليوم الرابع في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وسط تفاؤل عبرت عنه مختلف الأطراف بقرب التوصل إلى حل تعود بموجبه كل من واشنطن وطهران إلى التزاماتهما.

وتعقد الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا اجتماعات ولقاءات ثنائية بهدف تذليل العقبات المتبقية أمام حصول اتفاق، كما تواصل اللجان الفنية اجتماعاتها التي تبحث حلولا عملية للقضايا العالقة.

 

من جهته، رجح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن تكون العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني إحدى القضايا التي يمكن إحراز تقدم فيها خلال القمة المنتظرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.

وقال ريابكوف إن عودة السفراء بين روسيا والولايات المتحدة قد تكون إشارة إيجابية لتغير العلاقة بين البلدين نحو الأفضل ونجاح لقاء بوتين وبايدن.

تفاؤل مشروط

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن محادثات فيينا وصلت إلى تفاهم بشأن رفع العقوبات الرئيسية عن إيران، إلا أنه أشار إلى وجود عقوبات أخرى لا بد من رفعها حتى يتم تنفيذ الاتفاق النووي.

وفي تصريحات سابقة، تحدث روحاني عن إحراز تقدم وصفه بالملحوظ في المباحثات، كاشفا عن التوصل إلى تفاهمات مشتركة على النقاط الأساسية بين جميع الأطراف، لكنه جدد تمسكه بمطالبة واشنطن باتخاذ الخطوة الأولى ورفع العقوبات عن بلاده.

من جهته، أكد رئيس وفد إيران إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي أن كل الأطراف المشاركة أظهرت بما يكفي جديتها وتصميمها على حل القضايا المتبقية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف عراقجي أن هدف طهران ليس إنهاء المفاوضات سريعا، بل تلبية مطالبها التي وصفها بالمشروعة والمحافظة على مصالح بلاده.

موقف واشنطن

وفي السياق، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن بلادها سوف تراجع العقوبات على إيران عند عودتها إلى الاتفاق النووي.

وكان موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري نقل عن مصادر أميركية قولها إن جولة الأسبوع الماضي من المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا كانت أول جولة تحقق تقدما في كل من مسار تخفيف العقوبات والبرنامج النووي الإيراني.

وأضافت المصادر أن مفاوضات تخفيف العقوبات المفروضة على إيران حققت تقدما في الجولات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن المفاوضات الخاصة بالإجراءات النووية المطلوبة من إيران كانت قد توقفت بسبب مواقف طهران المتشددة، والسؤال عما سيحدث لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في إيران.

اجتماع من دون إيران

من جهته، كشف المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن وفود مجموعة دول "4+1" (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين) قد التقت بالوفد الأميركي في العاصمة النمساوية.

وقال أوليانوف في تغريدة على تويتر إن إيران لم تشارك في هذا الاجتماع الذي تبادلت خلاله الوفود وجهات النظر حول سير مفاوضات الجولة الخامسة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المندوب الروسي أن الاجتماع ركز بشكل خاص على جوانب تنفيذ ما وصفه بالاتفاق المستقبلي الذي وصل إعداده إلى مراحل متقدمة، على حد تعبيره.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية أبريل/نيسان الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويتمثل جوهر الاتفاق النووي في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية، وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة. وتنفي طهران دائما السعي لامتلاك أسلحة نووية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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