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سياسة|فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يقمع ندوة بالقدس ويعتقل أربعة فلسطينيين بينهم صحفيان

27/5/2021

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس المشاركين في ندوة فلسطينية أقيمت في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، واعتقلت 4 منهم، بينهم صحفيان قبل أن تعتدي عليهما.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الاحتلال اقتحمت الندوة التي حضرها عدد من أهالي وسكان الشيخ جراح وبعض أحياء القدس المهددة بالتهجير، واعتقلت 4 بينهم الصحفيان مراسلة قناة "الكوفية" زينة الحلواني ومصورها وهبي مكية، قبل أن تعتدي عليهما بالضرب.

وكانت محكمة إسرائيلية أرجأت يوم الأربعاء الماضي البت في التماس قدمته عائلات فلسطينية ضد قرار إجلائها من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وسط مدينة القدس.

وتأتي جلسة المحكمة الإسرائيلية إثر موجة من الغضب شهدتها الأراضي الفلسطينية تفجرت يوم 13 أبريل/نيسان الماضي جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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