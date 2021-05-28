أميركا.. جمهوريو مجلس الشيوخ يعرقلون التحقيق في اقتحام أنصار ترامب للكونغرس

عرقل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون لإنشاء لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتحقيق في حادثة اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، على يد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان الأمر يتطلب 10 أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 من الديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها.

وصوّت 6 جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما زالت تسود الولايات المتحدة بعد 5 أشهر من الهجوم على مقر الكونغرس، والنفوذ الذي لا يزال الرئيس السابق يحظى به داخل حزبه الجمهوري.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس تشاك شومر قد قال قبل التصويت "هناك حاجة ماسة للتصويت على تشكيل اللجنة لمعرفة حقيقة ما جرى".

واعتبر شومر أن عدم تصويت الجمهوريين على تشكيل هذه اللجنة سيعني أنهم يخافون الحقيقة، ويخشون تبديد ما سماها الكذبة الكبرى التي روج لها الرئيس السابق.

لكن زعيم الأقلية الجمهورية النافذ بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أشار إلى أن اللجنة ستكون حزبية بشكل تام، ولن تضيف أي جديد للتحقيقات التي تجريها وزارة العدل والكونغرس.

وفي 20 مايو/أيار الجاري، أيد 252 من أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس حينما هاجمه الترامبيون المؤيدون للرئيس السابق.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأميركية، شهدت واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، وتم اعتقال 52.