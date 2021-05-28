البث الحي
سياسة|ناميبيا

برلين تعترف وتعتذر: جرائم الاحتلال الألماني بحق شعب ناميبيا إبادة جماعية

قبل نحو 3 سنوات أعادت ألمانيا رفات ضحايا إلى ناميبيا (رويترز)
قبل نحو 3 سنوات أعادت ألمانيا رفات ضحايا إلى ناميبيا (رويترز)
28/5/2021

اعترفت ألمانيا رسميا بأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الألماني قبل أكثر من 100 عام بحق شعبي هيريرو وناما في ناميبيا هي جرائم إبادة جماعية، وقررت تقديم اعتذار ودفع أموال لدعم الأجيال اللاحقة من الضحايا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة إنه "في بادرة للاعتراف بهذه المعاناة الهائلة التي لحقت بالضحايا نعتزم دعم ناميبيا والأجيال اللاحقة للضحايا ببرنامج جوهري قيمته 1.1 مليار يورو لإعادة البناء والتنمية".

وأضاف "أنا مسرور وممتن للنجاح في التوصل إلى اتفاق مع ناميبيا بشأن التعامل المشترك مع الفصل الأشد ظلمة في تاريخنا المشترك".

وكان وفدا البلدين توصلا في وقت سابق إلى اتفاق بشأن إصدار بيان سياسي يحظى بموافقة الحكومتين، وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت 6 سنوات.

وكانت الإمبراطورية الألمانية -التي عرفت باسم "الرايخ الألماني"- استعمرت ناميبيا في الفترة من عام 1884 حتى 1915، وآنذاك تم إخماد انتفاضتين لشعبي هيريرو وناما بطريقة وحشية، وهو ما اعتبره مسؤولون ألمان أعمال إبادة جماعية.

ويقول مؤرخون إن نحو 65 ألفا من قبائل الهيريرو (البالغ عددها 80 ألف شخص)، وما لا يقل عن 10 آلاف من قبائل الناما (البالغ عددها 20 ألف شخص) لقوا حتفهم جراء ذلك.

وتلتزم الحكومة الألمانية في إطار الاتفاقية بالاعتراف بأن قتل عشرات الآلاف في المستعمرة السابقة الواقعة جنوب غربي أفريقيا يعد وفق التعريفات الحالية إبادة جماعية.

الاعتذار

ومن المنتظر أن يتقدم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بطلب إلى الشعب الناميبي لقبول اعتذار ألمانيا، وذلك خلال حفل رسمي في برلمان ناميبيا.

وسيتم استخدام أموال برنامج الدعم بالدرجة الأولى في مشاريع بمناطق قبائل الهيريرو والناما، وهي مشروعات تتعلق بإصلاح الأراضي والزراعة والبنية التحتية الزراعية وإمدادات المياه والتعليم المهني.

اعتراف فرنسي برواندا

ويأتي الاعتراف الألماني بعد يوم من إقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسؤولية بلاده عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

غير أن الخطاب الذي ألقاه ماكرون في زيارته للعاصمة الرواندية كيغالي أمس الخميس لم يحمل اعتذارا واضحا عن المآسي التي أودت بحياة قرابة مليون إنسان، إذ أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لم تكن "متواطئة".

وذكر ماكرون أن فرنسا "فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة"، وأضاف أنها "إذ أرادت منع وقوع نزاع إقليمي أو حرب أهلية فهي وقفت فعليا إلى جانب نظام ارتكب إبادة، وبتجاهلها الإنذارات الصادرة عن المراقبين ذوي الرؤية الأكثر وضوحا إنما تحملت مسؤولية فادحة في تسلسل أحداث قادت إلى الأسوأ، في حين كانت تسعى لتداركه".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

راح ضحيتها مئات الآلاف.. ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا عن الإبادة في رواندا ويطلب الصفح

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أنه جاء إلى رواندا “للاعتراف بمسؤولية” بلاده عن الإبادة الجماعية، طالبا الصفح والمغفرة، في حين وصف رئيس رواندا بول كاغامي الخطاب بأنه “أهم من اعتذار”.

27/5/2021
المزيد من سياسة

نتنياهو وصفه بالاحتيال.. تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب

إسرائيل شهدت 4 انتخابات منذ أبريل/نيسان 2019 نتيجة تعذر حصول الحكومات على نيل ثقة الكنيست (الفرنسية)

واشنطن تفرض عقوبات على بيلاروسيا وتعتبر تحويل مسار طائرة لاعتقال معارض إهانة للقواعد الدولية

ساكي تدعو لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث تحويل مسار الطائرة المدنية (الأوروبية)

السعودية تعلن صد هجوم حوثي بطائرة مسيرة وحراك سياسي بمسقط لوقف إطلاق النار في اليمن

المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أثناء عرضه عام 2018 صورا لطائرات مسيرة للحوثيين (رويترز)

إثيوبيا تجدد تعهدها بملء سد النهضة والسودان يشدد على إيجاد حل سلمي

صورة نشرتها إثيوبيا لأعمال الإنشاءات في سد النهضة العام الماضي (الأوروبية)
الأكثر قراءة

من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟

(الجزيرة)

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

logo

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

ممن تتكون؟ وكيف تعمل؟ تعرف على غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة

مؤتمر صحفي مشترك سابق للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة (الجزيرة)