رغم وجود أشرطة فيديو تدينه.. محكمة إسرائيلية تفرج عن مستوطن متهم بقتل فلسطيني في اللد

تظاهرت عائلة الشهيد الفلسطيني موسى حسونة أمام المحكمة المركزية في مدينة اللد؛ للتنديد بقرار إفراجها عن المستوطن الإسرائيلي المتهم بقتل ابنها، خلال الأحداث الأخيرة داخل الخط الأخضر، وللمطالبة بإعادة التحقيق.

وقال محامي العائلة إن تحقيق الشرطة الإسرائيلية اعتَبر الجريمة دفاعا عن النفس، وهو ما يشجع على ما سماه الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين في المدن المختلِطة وغيرها من البلدات داخل الخط الأخضر.

ونقل مراسل الجزيرة إلياس كرام -من اللد- عن والد موسى أن المظاهرات ستستمر في الأسابيع المقبلة للتعبير عن غضب الفلسطينيين داخل مدينة اللد، وللمطالبة بتقديم القاتل للمحاكمة، حتى تحقيق العدالة.

وقال المراسل إن هناك احتجاجا أيضا من القيادات العربية داخل الخط الأخضر على طريقة التحقيق التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية، مشيرين إلى أن التحقيق لم يكن معمقا، ولم يفض عمليا إلى فحص الأدلة اللازمة من أجل تقديم المستوطن المشتبه فيه إلى محاكمة عادلة، وهو ما حدا بالمحكمة الإسرائيلية إلى الإفراج عنه بعد 48 ساعة من اعتقاله.

وقال المراسل إن أشرطة فيديو أظهرت أن الشهيد حسونة كان على مسافة بعيدة من الموقع الذي أطلق منه المستوطن النار، ولم يكن يشكل أي خطر عليه، وهو ما يرجح سقوط دعوى الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أن التحقيق الأولي كان مترهلا، وأن الشرطة لم تحقق في الأشرطة، ولم تصادر الأسلحة من هذا المستوطن وغيره، لتقدمها إلى مختبر الأدلة الجنائية، كما أن الشرطة لم تفحص بعمق كل مجريات القضية.

ولم تستمع المحكمة إلى شهادات الشهود، الذين قالوا إن حسونة قُتل بدم بارد، وإن قتله كان انتقاما من العرب الذين خرجوا في هبة شعبية للتعبير عن احتجاجهم لما يجري في مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية للمسجد الأقصى.

ويرى قانونيون أن هذه المظاهرات مهمة للضغط على النيابة العامة الإسرائيلية لإعادة فتح التحقيق من جديد، وعرض الكثير من الأدلة التي يمكن أن تدين المستوطن.