احتجاجا على تصريحات لودريان عن الفصل العنصري.. إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس السفير الفرنسي لدى إسرائيل بعد تصريحات عدّتها "صادمة" لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن مخاطر أن تشهد إسرائيل "فصلا عنصريا"، وفق ما أكد متحدث باسم الوزارة.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ذكر خلال لقائه السفير الفرنسي إريدك دانون أن تصريحات لودريان "غير مقبولة".

وأضاف متحدث باسم الوزارة نقلا عن وزير الخارجية قوله إن هذه التصريحات "غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن أشكنازي أن إسرائيل تتوقع "من مسؤولي الدول الصديقة عدم التعبير عن مواقفهم بوجه غير مسؤول يُولد نشاطا مناهضا (لتل أبيب)".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء -في بيان أصدره- تصريح لودريان، واصفا إياه بـ"ادّعاء وقح وكاذب، وليس له أي أساس".

وكان وزير الخارجية الفرنسي تحدّث الأحد الماضي عن صدامات دموية وقعت في المدن المختلطة داخل إسرائيل بين سكانها الفلسطينيين واليهود، على خلفية عدوان إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وقال في تصريح متلفز "هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين، ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر مدة طويلة".

وشهدت عدد من المدن الإسرائيلية مثل اللد وعكا ويافا مواجهات دامية بين الجانبين خلال الأيام الماضية.

وتفجرت الأوضاع جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وبخاصة في منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.