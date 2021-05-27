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سياسة|سوريا

بالفيديو.. ناشطون يسخرون من موظف ينتخب عن سوريين

عملية فرز للأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع بدمشق (رويترز)
عملية فرز للأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع بدمشق (رويترز)
27/5/2021

أثار سخرية رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لموظف يقوم بتعبئة اسم المرشح بدلًا من المواطنين في أحد مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في سوريا.

وتداول ناشطون سوريون عبر تويتر مقطع فيديو لموظف يقوم بتعبئة اسم المرشح في الاستمارة بدلًا من المواطنين في أحد مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية و من ثم يعطيها للمواطن لوضعها في صندوق الاقتراع.

وعلق ناشطون على مقطع الفيديو معبرين عن سخريتهم من عدم نزاهة موظفي النظام السوري وتقييد حرية المواطن بالإدلاء بصوته، بل بوضع اسم المرشح على الورقة وتسليمها للمواطن معبأة.

كذلك ذكر ناشطون أن موظفي النظام السوري يضعون اسم بشار الأسد على الورقة و من ثم يسلمونها للمواطنين ليضعوها في صندوق الاقتراع.

وكتب أحد المغردين عبر حسابه "‏إضاءة على مسرحية الانتخابات الرئاسية (الحرة والنزيهة) في ‎سوريا، ملأ القائمون على صناديق الاقتراع الأوراق، و حددوا اسم المرشح، ثم أعادوا الهويات الشخصية للناخبين، وأعطوهم الأوراق ليضعوها في صندوق الاقتراع".

المصدر : وكالة سند

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