بالفيديو.. ناشطون يسخرون من موظف ينتخب عن سوريين

أثار سخرية رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لموظف يقوم بتعبئة اسم المرشح بدلًا من المواطنين في أحد مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في سوريا.

وتداول ناشطون سوريون عبر تويتر مقطع فيديو لموظف يقوم بتعبئة اسم المرشح في الاستمارة بدلًا من المواطنين في أحد مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية و من ثم يعطيها للمواطن لوضعها في صندوق الاقتراع.

Take a look at how the Syrian Presidential elections being held 👀 pic.twitter.com/MzUdXZaUkc

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) May 27, 2021