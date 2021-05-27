بالفيديو.. ناشطون يسخرون من موظف ينتخب عن سوريين

أثار سخرية رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لموظف يقوم بتعبئة اسم المرشح بدلًا من المواطنين في أحد مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في سوريا.

وتداول ناشطون سوريون عبر تويتر مقطع فيديو لموظف يقوم بتعبئة اسم المرشح في الاستمارة بدلًا من المواطنين في أحد مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية و من ثم يعطيها للمواطن لوضعها في صندوق الاقتراع.

Take a look at how the Syrian Presidential elections being held 👀 pic.twitter.com/MzUdXZaUkc — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) May 27, 2021

وعلق ناشطون على مقطع الفيديو معبرين عن سخريتهم من عدم نزاهة موظفي النظام السوري وتقييد حرية المواطن بالإدلاء بصوته، بل بوضع اسم المرشح على الورقة وتسليمها للمواطن معبأة.

كذلك ذكر ناشطون أن موظفي النظام السوري يضعون اسم بشار الأسد على الورقة و من ثم يسلمونها للمواطنين ليضعوها في صندوق الاقتراع.

الانتخابات السورية ..

خدمة ٥ نجوم …

حتى مافي ضروري تعبي الورقة وتعذب حالك..

الشباب بيعبوها عنك وبيحطوها في الصندوق كمان #سوريا #سوريا_تنتخب_2021 pic.twitter.com/vAmOIbXyqC — محمد النجار (@mnajjar76) May 27, 2021

وكتب أحد المغردين عبر حسابه "‏إضاءة على مسرحية الانتخابات الرئاسية (الحرة والنزيهة) في ‎سوريا، ملأ القائمون على صناديق الاقتراع الأوراق، و حددوا اسم المرشح، ثم أعادوا الهويات الشخصية للناخبين، وأعطوهم الأوراق ليضعوها في صندوق الاقتراع".