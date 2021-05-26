نتنياهو يهاجم تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حذر فيها من تحوّل إسرائيل لدولة فصل عنصري

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي حذر فيها من احتمال أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري.

وقال نتنياهو إنه يوجه أشد تعابير الاحتجاج للحكومة الفرنسية على هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة.

وتابع نتنياهو "في إسرائيل كل المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن أصلهم".

وأضاف نتيناهو أن إسرائيل هي منارة للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولن تحتمل أي مواعظ من أحد، على حد وصفه.

والأحد الماضي، تحدث لودريان عن صدامات دموية وقعت، خلال الأسبوعين الماضيين، في المدن المختلطة داخل الخط الأخضر بين سكانها الفلسطينيين واليهود، على خلفية عدوان إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وقال في حوار تلفزيوني "هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، مما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوفر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح (وسط) حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى قطاع غزة، وشمل قصفا جويا وبريا وبحريا أسفر عن 254 شهيدا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1948 مصابا، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وفجر الجمعة الماضية، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره تل أبيب منذ صيف 2006.