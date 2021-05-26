البث الحي
سياسة|مالي

بعد اعتقال الجيش لرئيسي البلاد والحكومة.. جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول مالي

26/5/2021

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة حول مالي اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية، بعد اعتقال الجيش لرئيسي البلاد والحكومة، وسط إدانة دولية وتهديد بفرض عقوبات.

وكانت فرنسا -ومعها النيجر وتونس وكينيا وسانت فينست والغرينادين وهي الدول الأربع غير دائمة العضوية في مجلس الأمن- قد طلبت من الرئاسة الصينية للمجلس عقد جلسة طارئة. ولم ترد أي مؤشرات تفيد بإمكان تبني إعلان مشترك خلال الجلسة الطارئة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن -في وقت سابق من باريس- أنه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي، دون تحديد موعد عقد هذه الجلسة.

وأعلن قائد الانقلاب في مالي العقيد أسيمي غويتا -أمس الثلاثاء- تجريد الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، وأن البلد سيشهد انتخابات العام المقبل، وهو ما يشبه انقلابا ثانيا خلال 9 أشهر، مما أثار تنديدا دوليا وتهديدا بفرض عقوبات.

وقد سمح غويتا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا غودلاك جوناثان بأن يلتقي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين، حسب مصدر قريب من الوساطة.

وقال هذا المصدر المطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته – أمس الثلاثاء ليلا- لقد "حصلنا على الضوء الأخضر للقاء الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء يوم الأربعاء (اليوم)".

وأوفدت مجموعة غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان -أمس الثلاثاء- إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة.

ويتهم غويتا كلا من الرئيس نداو ورئيس الوزراء وان بتشكيل حكومة جديدة دون استشارته، مع أنه نائب الرئيس المكلف بالدفاع والأمن.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

وعد بانتخابات العام المقبل.. الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ويجردهما من الصلاحيات

اعتقل الجيش المالي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومة جديدة استُبعد منها وزيرا الدفاع والأمن، وسط تنديد دولي ودعوات أفريقية وأممية لإطلاق سراحهم.

25/5/2021

خبيران بالمنظمات الإنسانية: مالي بحاجة لحلول مناخية وليس للمزيد من القوات

يقول اثنان من الخبراء بالمنظمات الإنسانية المعنية بالصراع في مالي ومنطقة الساحل عموما إن حل أزمة العنف بالمنطقة لا يمكن أن يكون عسكريا فقط؛ إذ تحتاج مالي إلى حل جذور الصراع التي تتأثر بالبيئة والمناخ.

1/4/2021
المزيد من سياسة

بايدن: يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية لإقليم تيغراي الإثيوبي

أطفال نزحوا بسبب الحرب في تيغراي يقيمون بمخيم للاجئين في السودان (الفرنسية)

قناة إسرائيلية: مصر دعت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات لتبادل أسرى

وفد من حماس خلال توجهه إلى القاهرة عبر معبر رفح للمشاركة في محادثات في القاهرة في فبراير/شباط الماضي (الأناضول)

لمراحل المرض المبكرة.. الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار جديد من الأجسام المضادة لعلاج كورونا

العقار الجديد غير مصرح به لمرضى كورونا الذين يدخلون المستشفى ويحتاجون إلى الأكسجين (غيتي)

الملف النووي.. مفاوضات فيينا تتواصل بأجواء إيجابية وسط أنباء عن تفاهمات أميركية إيرانية

الأكثر قراءة

“تم تضليلنا”.. مشاهير هوليود يتراجعون عن دعم فلسطين ويصفون أنفسهم بالحمقى

(من اليمين) عائشة كاري ومارك رافالو وكيندال جينر (وكالات)

الصوم المتقطع يحرق الكرش ويخفض الوزن.. وهذه النصائح لتطبيقه الصحيح

مقابلة ديانا.. هل كانت القشة التي عصفت بحياة الأميرة الحزينة؟

دوقة ويلز الراحلة الأميرة ديانا (غيتي)
logo

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك