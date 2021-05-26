قتلى وجرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

قالت شرطة مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون عندما أطلق موظف مسلح النار في ساحة للقطار الخفيف في مدينة سان خوسي.

وأكدت الشرطة مقتل المشتبه به، مشيرة إلى أنه شخص كان يعمل في إدارة سكك الحديد، حيث وقع الحادث.

وذكرت الشرطة أنها تلقت معلومات عن وجود عبوات ناسفة داخل المبنى وأن فريقا متخصصا في إبطال المتفجرات يفحص المبنى حاليا للتأكد من خلوه من أي متفجرات.

وأفاد نائب قائد شرطة المقاطعة راسل ديفيس، للصحفيين في مؤتمر صحفي بأن مطلق النار قتل، لكن لا يمكنه القول على وجه الدقة كيف قتل أو إن كان ضباط الشرطة في الموقع أطلقوا النار عليه.

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) في ساحة للقطار الخفيف تديرها مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

وقال ديفيس إن فرقة من خبراء المفرقعات تفتش الساحة بعد العثور على عبوة ناسفة "واحدة على الأقل".

وتقع سان خوسي، التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السيليكون وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية ومقر بعض كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

وشهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي متجر في بولدر (كولورادو)، فضلا عن عدد من صالات التدليك في أتلانتا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قتل 12 شخصا بالرصاص وأصيب نحو 50 في جميع أنحاء البلاد، في تصاعد لأعمال العنف المسلح الذي وصفه الرئيس جو بايدن حديثا بأنه "وباء".