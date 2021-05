بلينكن يصل إلى القاهرة ويؤكد عزم واشنطن منح 360 مليون دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة اليوم الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية التي ترمي إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وتوجه بلينكن فور وصوله إلى قصر الرئاسة لمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان وعد في تغريدة نشرها أن بلاده ستمنح 360 مليون دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين.

وأدّت مصر دورا رئيسا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال.

The U.S. is providing more than $360 million of urgent support for the Palestinian people. We will galvanize the international community to make more aid available for humanitarian and development efforts.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 26, 2021