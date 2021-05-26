بلينكن يصل إلى القاهرة ويؤكد عزم واشنطن منح 360 مليون دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة اليوم الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية التي ترمي إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وتوجه بلينكن فور وصوله إلى قصر الرئاسة لمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان وعد في تغريدة نشرها أن بلاده ستمنح 360 مليون دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين.

وأدّت مصر دورا رئيسا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال.

The U.S. is providing more than $360 million of urgent support for the Palestinian people. We will galvanize the international community to make more aid available for humanitarian and development efforts. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 26, 2021

ووعدت مصر الأسبوع الماضي، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار، بتقديم 500 مليون دولار مساعدات لإعادة إعمار غزة مع تكليف شركات مصرية بهذه الأعمال.

وتعهد بلينكن أمس الثلاثاء بأن تقدم الولايات المتحدة مساعدات جديدة للإسهام في إعادة إعمار قطاع غزة، تشمل مساعدة فورية قيمتها 5.5 ملايين دولار، ونحو 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تتخذ من القطاع مقرا.

وقبيل زيارة بلينكن، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن من المرجح أن يكون لمصر دور في إيصال هذه المساعدات.

وفتحت مصر معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وإجلاء المصابين، وأرسلت وفدا أمنيا زار إسرائيل وغزة لتعزيز وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

حل الدولتين

والتقى وزير الخارجية الأميركي أمس الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله حيث قال إنه يأمل "إعادة بناء" العلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين مع "حق اسرائيل" في الدفاع عن نفسها.

وأشار بلينكن الى أن "من الممكن استئناف الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال إن هذا الحل الذي يؤيده المجتمع الدولي وأهملته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يظل "الوسيلة الوحيدة لتأمين مستقبل إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية وفي الوقت نفسه لمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها".

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء إنه أكد مجددا التزام بلاده حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وكتب راب على تويتر يقول "أكدت مجددا التزام (المملكة المتحدة) بحل الدولتين، وأهمية التوصل إلى اتفاق نووي أقوى مع إيران، والتزامنا أمن إسرائيل، في اجتماعي مع غابي أشكنازي".

وأضاف أن "من الضروري إحراز تقدم باتجاه مستقبل أكثر إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين".