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سياسة|مصر

تستمر 5 أيام.. انطلاق مناورات "حماة النيل" العسكرية بين الجيشين السوداني والمصري

صورة تذكارية لضباط من الجيشين المصري والسوداني قبيل انطلاق تدريبات حماة النيل (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة تذكارية لضباط من الجيشين المصري والسوداني قبيل انطلاق تدريبات حماة النيل (مواقع التواصل الاجتماعي)
26/5/2021

انطلقت في السودان -اليوم الأربعاء- مناورات "حماة النيل" العسكرية بين الجيشين السوداني والمصري، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية مايو/أيار الجاري.

وقال الجيش السوداني إن تمرين "حماة النيل" -الذي تشارك فيه كل من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي من الجانبين- ينفذ في مناطق أم سيالة غربي أم درمان، ومدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، ومروي (شمال السودان)، مشيرا إلى أنه امتداد لتمارين سابقة.

وكانت القوات المصرية المشاركة في المناورات وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية بداية الأسبوع الجاري، إلى جانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت عبر البحر.

وتأتي مناورات "حماة النيل" في إطار التعاون التدريبي بين البلدين. وكانت مصر والسودان أجرت بالتناوب مناورات نسور النيل 1 و2.

ووفقا للإعلام العسكري السوداني، فإن جميع المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

وتتزامن المناورات مع تعثر مستمر لمفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ أشهر.

وأمس الثلاثاء، أعلن كبير المفاوضين السودانيين في ملف السد مصطفى حسين الزبير -خلال مؤتمر صحفي- أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملء الثاني للسد في المياه.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفي أقوى تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات؛ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -في 30 مارس/آذار الماضي- إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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