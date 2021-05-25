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سياسة|قطر

وزير خارجية قطر يؤكد رفض بلاده أي مساس بأمن السودان

25/5/2021

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ترفض أي مساس بأمن السودان أو حياة الشعب السوداني.

وأشاد وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر له مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في الخرطوم، بكيفية تعاطي السودان مع الأزمات الإقليمية.

كذلك أكد الوزير القطري دعم بلاده للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حل هذه القضية مرهون بإقامة دولة فلسطينية.

وبشأن التعاون بين قطر والسودان، أكد وزير الخارجية القطري استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق السلام في السودان.

من جانبها، عبّرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي عن شكر بلادها لقطر لدورها في إزالة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وعلى جهودها في دعم السلام بدارفور واتفاق سلام جوبا.

وفي ملف سد النهضة، أكدت وزيرة الخارجية السودانية رغبة بلادها أن يتم الملء الثاني لسد النهضة بصورة متفق عليها منعا لانزلاق المنطقة نحو مزيد من المشكلات، حسب تعبيرها.

المصدر : الجزيرة

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