وعد بانتخابات العام المقبل.. الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ويجردهما من الصلاحيات

اعتقل الجيش المالي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، وذلك بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومة جديدة استُبعد منها وزيرا الدفاع والأمن، وسط تنديد دولي ودعوات أفريقية وأممية لإطلاق سراحهم.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم اقتياد نداو ووان إلى ثكنة "كاتي" العسكرية قرب العاصمة باماكو، وقام الجيش بمحاصرتها.

من جهته، أعلن رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء من صلاحياتهما، قائلا إن البلد سيشهد انتخابات العام المقبل.

ودعت الولايات المتحدة إلى الإفراج غير المشروط عن رئيس مالي ورئيس حكومته ووزير الدفاع، كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ما سماه "خطف كبار المسؤولين الماليين"، وحث على العودة للنظام الدستوري في البلد.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تغريدة على تويتر- إلى الهدوء في مالي، وإطلاق سراح المسؤولين المحتجزين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى إطلاق سراح رئيسي البلاد والحكومة، وقالت في تغريدة على تويتر إن من يحتجزونهما يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم، حاثة على حفظ السلامة الجسدية للشخصيتين.

