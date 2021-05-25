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سياسة|مصر

قاض إيطالي يأمر بمحاكمة أربعة ضباط مصريين بشأن مقتل ريجيني

الإيطالي ريجيني اختفى بمصر في يناير/كانون الثاني 2016 وعثر على جثته بعد أسبوع وعليها آثار تعذيب (ناشطون)
الإيطالي ريجيني اختفى بمصر في يناير/كانون الثاني 2016 وعثر على جثته بعد أسبوع وعليها آثار تعذيب (ناشطون)
25/5/2021

أمر قاض إيطالي، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.

وحسب مصدر قضائي إيطالي، فقد أقرّ القاضي بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ليستجيب بذلك إلى طلب الادعاء الإيطالي الذي طالب بإحالة الضباط الأربعة للمحاكمة، مؤكدا أن تحقيقاته أظهرت أن 4 قيادات أمنية مصرية مسؤولون عن "خطف" ريجيني، في حين تورط أحدهم في "مؤامرة لقتله".

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كامبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته، لكن الشرطة والمسؤولين في مصر نفوا مرارا أي ضلوع لهم في اختفاء ريجيني أو مقتله.

وقد عمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر.

واتهم ممثلو الادعاء في روما 4 مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق "أذى جسيم" به، بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة "بالتخطيط لارتكاب قتل عمد"، وذلك وفق وكالة رويترز التي أوضحت أنه لم يتسنَّ لها الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين على لائحة الاتهام.

وقالت مصادر قضائية إيطالية إن القضاء المصري لم يمدهم بعناوين المشتبه بهم وإنه ليس من المتوقع أن يحضروا أي محاكمة محتملة.

وقد حضر والدا ريجيني جلسة المحاكمة المغلقة اليوم الثلاثاء، علما بأن الجلسة كانت مقررة في الشهر الماضي لكنها تأجلت بسبب إصابة أحد المحامين بمرض "كوفيد-19".

بحث علمي

وكان ريجيني يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه الخاصة به. ويقول مقربون إنه كان مهتما أيضا ببحث هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري، والموضوعان لهما حساسية خاصة في مصر كما تقول رويترز.

ويقول الادعاء إن لديه أدلة على أن شريف كلف مخبرين بمراقبة ريحيني وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر، وتقول عريضة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في أذى بدني جسيم.

وقال الادعاء، استنادا إلى تقرير تشريح الجثة، إن أسنان ريجيني كانت مكسورة وأصيب بعدة كسور في الكتفين والمعصم واليدين والقدمين.
وفي نهاية الأمر لفظ أنفاسه الأخيرة بضربة على عنقه.

ويقول ممثلو الادعاء إن شهودا جددا تواصلوا معهم في الأسابيع الأخيرة. وقال اثنان إنهما شاهدا ريجيني أثناء استجوابه وقال ثالث إن لديه معلومات عن اتصالات بين رئيس نقابة عمالية وقوات الأمن فيما يتعلق بريجيني.

 

المصدر : رويترز

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