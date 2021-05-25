فورين بوليسي: اختطاف بيلاروسيا صحفيا معارضا بالجو يوفر كتاب إرشادات للحكام المستبدين

وصف تقرير نشره موقع "فورين بوليسي" الأميركي (Foreign Policy) اختطاف بيلاروسيا للصحفي رومان بروتاسيفيتش المعارض بأنه هجوم وقح للقرصنة الجوية ويفتح كتيب إرشادات جديد للحكام المستبدين.

وأشار إلى سرعة إدانة المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الاختطاف ووصفهم إياه بأنه عمل من أعمال القرصنة الجوية التي حطمت الأعراف الدولية.

وقال التقرير إن كثيرين يخشون الآن، في ظل غياب رد قوي، من أن يشكل هذا العمل سابقة مروّعة للدول "المارقة" لقطع طريق الطائرات في ملاحقة خصومهم.

واستمر التقرير يقول إن آخرين يرون أن هذا الاختطاف حالة اختبار رئيسية لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرا على الدفاع عن أمن مواطنيه.

اختبار لقادة أوروبا

ونسب إلى ناتالي لويسو عضو البرلمان الأوروبي والوزيرة الفرنسية السابقة للشؤون الأوروبية، قولها تعليقا على تغريدة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "ما حدث بالأمس أكثر خطورة مما تصفه، إنه اختبار حاسم لقدرة الاتحاد الأوروبي على الاحترام. يرجى التأكد من أن قادة الاتحاد الأوروبي لن يفشلوا في الاختبار هذه المرة".

وأشار إلى إصدار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السناتور روبرت مينينديز، بيانا مشتركا مع كبار المشرعين الأوروبيين يدعو إلى أعمال انتقامية فورية، بما في ذلك عقوبات جديدة على نظام الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وحظر بيلاروسيا من منظمة الطيران المدني الدولي، وحظر تحليق جميع الطائرات فوق بيلاروسيا، بما في ذلك الرحلات الجوية من وإلى البلاد.

وكتب مينينديز في بيان المشترك مع نظرائه من جمهورية التشيك ولاتفيا وألمانيا وليتوانيا وأيرلندا وبولندا وبريطانيا أن عمل إرهاب الدولة هذا والاختطاف يمثل تهديدا لكل أولئك الذين يسافرون إلى أوروبا وخارجها.

لعب دور حاسم

يُذكر أن بروتاسيفيتش هو المؤسس والمحرر السابق لقناة نيكستا Nexta على تطبيق تليغرام الذي لعب دورا حاسما في تنسيق الاحتجاجات الخريف الماضي التي جذبت مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع.

وفي صباح الأحد الماضي، وبينما كان بروتاسيفيتش يستعد للصعود على متن رحلة جوية من أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث يقيم في منفاه، أرسل رسالة نصية إلى زملائه في قناة نيكستا مفادها أن رجلا يبدو مريبا حاول التقاط صور لجواز سفره أثناء صعوده الطائرة.

وقال تاديوس جيكزان رئيس تحرير القناة إنهم يتلقون تهديدات بالقتل ما لا يقل عن 12 مرة في اليوم، لذلك هم معتادون على ذلك.

قنبلة مزعومة

وأوضح التقرير أن سلطات بيلاروسيا زعمت، بينما كانت الرحلة في طريقها شمالا عبر المجال الجوي للبلاد، وجود تهديد بقنبلة وسارعت بطائرة مقاتلة لتحويل مسار الرحلة "رايان إير" إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا.

ونقلت عن جيكزان قوله "لقد كان هجوما وقحا للقرصنة الجوية للقبض على بروتاسيفيتش، الذي أُضيف إلى قائمة الإرهاب في البلاد العام الماضي بسبب أنشطته المعارضة، والذي قد يواجه الآن عقوبة الإعدام إذا أدين بجرائم إرهابية، لم نعتقد أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث بالفعل، اتضح أننا كنا مخطئين".