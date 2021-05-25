بموجب الاتفاقية المبرمة ستصدّر تركيا 24 مسيرة مسلحة من طراز "بيرقدار" إلى بولندا فضلا عن محطات تشغيلية لها وذخائر.

وقعت تركيا اتفاقية لتصدير طائراتها دون طيار المسلحة (المسيرة) من طراز بيرقدار "تي بي 2" (TB2) إلى بولندا البلد العضو في "الناتو" (NATO) والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره البولندي أندريه دودا أمس الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووقع الاتفاقية المدير العام لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية خلوق بيرقدار، ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشّاك.

توقيع اتفاقية تصدير طائرات بيرقدار المسيرة بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والبولندي أندريه دودا (الأناضول)

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستصدّر أول مرة طائرات دون طيار مسلحة إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف "لم نكتف بالتغلب على التقصير الذي كان لدينا في الصناعات الدفاعية فحسب، بل نقلنا بلادنا إلى نادي الكبار في هذا المجال عبر خطواتنا خلال 19 عامًا الأخيرة".

وأوضحت شركة "بايكار" التركية، في بيان، أن المسيرة بيرقدار (TB2) فتحت آفاقا جديدة في تاريخ الطيران التركي، مشيرا إلى أنها ستحلق في سماء بولندا بعد تحليقها في أوكرانيا وقطر وأذربيجان.

وأضافت أنه بذلك تكون تركيا صدّرت أول مرة أسلحة عالية التقنية إلى دولة عضوة في حلف شمال الأطلسي الناتو وفي الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنه وفقا للاتفاقية المبرمة، ستصدر 24 مسيرة تركية إلى بولندا ومحطات تحكم أرضية ومحطات بيانات أرضية.

كذلك ستصدر ذخائر من طراز (MAM-L) و(MAM-C) التي أشرفت على تطويرهما شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ.

الشركة المصنعة

وبايكار شركة تركية تعمل في مجال الدفاع والطيران في تركيا منذ 1984، وتعدّ من أبرز مصنعي الطائرات غير المسيرة في العالم.

ويستخدم الطائرة "بيرقدار" (TB2) حاليا الجيش، وقوات حرس الحدود، والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.

ويمكن للمسيرة حمل 4 صواريخ من طراز (MAM-L) و(MAM-C) وإصابة الهدف بوجه دقيق ومحدد بمؤشر الليزر المدمج.

ويتم إنتاج الطائرات بلا طيار بإسهام محلي بنسبة 93%، وتحظى باهتمام عالمي كبير في قطاع الطيران والدفاع.

وبرز دور المسيرات التركية خلال المدة الماضية في عدد من ساحات المعارك، كان آخرها في إقليم قره باغ حيث ساندت القوات الأذربيجانية على الأرض، ومكنتها من هزيمة كبيرة للقوات الأرمينية التي اعترفت بأن المسيرات كان لها دور كبير في تكبيدها خسائر فادحة في المعارك.