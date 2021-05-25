المظاهرة الحاشدة دعا لها الحراك الشعبي منذ أسبوعين للتنديد بعجز الحكومة عن الكشف عن قتلة الناشطين.

احتشد آلاف المتظاهرين العراقيين اليوم الثلاثاء في بغداد للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، وبخاصة الناشط إيهاب الوزني أحد أهم قادة الاحتجاجات في محافظة كربلاء الذي قتل قرب منزله برصاص مجهولين في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووصل آلاف من المتظاهرين خلال الساعات الماضية إلى بغداد قادمين من محافظات عراقية عدة، وتجمعوا في ساحتي الفردوس والنسور وسط بغداد وغربيها، تمهيدا لإقامة مظاهرة موحدة الثلاثاء في ساحة "التحرير" وسط العاصمة، كذلك خرجت مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات العراقية.

وحسب شهود عيان، لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة، وأبقت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام الحركة دون وجود حواجز أمنية باستثناء انتشار لقوات الأمنية تحمل العصي وتحيط بساحة التظاهر.

والمظاهرات الحاشدة دعا إليها الحراك الشعبي منذ أسبوعين للتنديد بعجز الحكومة عن الكشف عن قتلة المحتجين والناشطين في الحراك، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين وإقالة محافظ كربلاء واستكمال مطالب احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩.

والنعم من أهل النجف بغداد الآن pic.twitter.com/dt5tIxukWi — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) May 25, 2021

وفي 9 مايو/أيار الجاري اغتال مسلحون مجهولون رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء إيهاب الوزني قرب منزله بكربلاء، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع.

وفجر اغتيال الوزني احتجاجات غاضبة في مناطق عدة بالعراق بينها كربلاء وذي قار والعاصمة بغداد، استمرت أياما، في حين أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

والوزني واحد من عشرات الناشطين الذين قضوا على يد مسلحين مجهولين منذ بدء الاحتجاجات عام 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود بعد توقفها أشهرا بسبب تفشي جائحة كورونا، ونجحت في إطاحة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ووفق إحصائيات حكومية، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين اغتيلوا على يد مجهولين.

وشكلت الحكومة العراقية لجانا متعددة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين منذ عام 2019 لكنها حتى الآن لم تعلن أي تفاصيل.