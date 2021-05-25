بالتزامن مع زيارة بلينكن للمنطقة.. وزير خارجية الأردن ينقل رسالة إلى عباس

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والإصرار على ترحيل سكان حي الشيخ جراح سيعيدان تفجير الأوضاع، بينما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إسرائيل الالتزام بأمنها وبإعمار قطاع غزة، بعيدا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشاد الوزير الأردني -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي برام الله- بما وصفها بالمواقف الإيجابية التي صدرت عن الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان وحل الدولتين وتهجير الفلسطينيين، وأشار إلى أهمية التفاعل مع هذه المواقف والبناء عليها، على حد تعبيره.

وأضاف أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحمل له رسالة من الملك الأردني تتعلق بتنسيق المواقف.

وأوضح الصفدي أن "الرسالة أكدت تنسيق الجهود من أجل التعامل مع المرحلة الحساسة التي نحن بصددها اليوم بعد وقف العدوان على غزة وضمان التقدم إلى الأمام لإيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يشكل السبيل الوحيد لعدم تكرار التصعيد الذي شهدناه".

وحتى لا يتكرر التصعيد، دعا الصفدي إلى وقف الاعتداءات والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وإلى عدم ترحيل أهالي حيي الشيخ جراح وسلوان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، خلال المؤتمر، أهمية التنسيق الفلسطيني الأردني من أجل الوصول إلى مسار سياسي يحول دون تكرار ما حصل من تصعيد أخير، بما يفضي إلى استئناف المفاوضات.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلت عن عباس -خلال لقائه الصفدي- تأكيد الرئيس الفلسطيني ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، "ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، ويؤدي لنيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية".

الصفدي (يمين): رسالة الملك تتعلق بتنسيق المواقف (الأناضول)

بلينكن بإسرائيل

وبالتزامن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن حضوره إلى منطقة الشرق الأوسط برهان على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ونزع فتيل الأزمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي تصريحات عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، أوضح بلينكن أن واشنطن ستعمل على حشد الدعم الدولي للاستجابة للوضع الإنساني في غزة، وأنها ستحرص على ألا تستفيد حركة حماس من أموال إعادة الإعمار.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة سيواجه برد قوي.

ويجتمع بلينكن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم، كما سيزور القاهرة وعمّان.

لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أنه من السابق لأوانه إجراء محادثات سلام أوسع نطاقا مع إسرائيل، التي تواجه أزمة سياسية بعد 4 انتخابات غير حاسمة خلال عامين، وفي ظل الانقسام بين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس وحركة حماس.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن جولة وزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط تستهدف مناقشة الظروف الملائمة لوقف إطلاق نار دائم في غزة وإعادة إعمار القطاع.

عدم إشراك حماس

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلينكن سيعمل على إدراج الشركاء الرئيسيين الآخرين في المنطقة، بما في ذلك الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول المساعدات الفورية إلى غزة "بطريقة تفيد الناس هناك وليس حماس"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال مسؤول بالخارجية الأميركية إن عدم الحديث مع حماس في غزة يطرح تحديا، وإن الإدارة الأميركية تأمل إعادة دور السلطة الفلسطينية في غزة بطريقة ما.

وتابع المسؤول بأن واشنطن لا ترى أن حماس تتمتع بحق النقض، وأن العمل سيكون مع الأمم المتحدة التي قال إن لها وجودا هادفا على الأرض ضمن عملية تقديم المساعدات.

لكنه اعترف بأن حماس ما تزال موجودة على الأرض، وأن واشنطن ستعمل على احتواء جهودها، وأنها تأمل وتتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار على المدى القريب.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل بشراكة مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية من أجل أن يستفيد سكان غزة من المساعدات، وأن لمصر دورا في هذا المجال.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يضمن ما سماه عدم استغلال المساعدات من حماس، ولكن الإدارة الأميركية ستعمل على أن تصل هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون لها، حسب تعبيره.

وكان البيت الأبيض ذكر أن الرئيسين الأميركي والمصري عبدالفتاح السيسي تشاورا -عبر اتصال هاتفي- بشأن الحاجة الملحة لإرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة "بطريقة تفيد الناس لا حركة حماس"، حسب تعبير البيت الأبيض.

من جهتها، ذكرت الرئاسة المصرية أن بايدن والسيسي ناقشا مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، فضلا عن دعم تثبيت وقف إطلاق النار.

كما أكدت الرئاسة المصرية أن بايدن أوضح عزم واشنطن على إعادة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لما كانت عليه ودعم السلطة الفلسطينية.